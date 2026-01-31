VIDEO Protest masiv contra creșterii taxelor la Miercurea Ciuc: ”UDMR să meargă acasă și să păzească oi”

Peste 2.000 de oameni au ieșit în stradă, în centrul orașului Miercurea Ciuc, contra majorării taxelor și impozitelor. Mai mult, ei sunt nemulțumiți și de UDMR care nu s-a opus măsurilor de austeritate implementate de Guvernul Bolojan.

Protestatarii, supărați foc și pe UDMR

Ei consideră că formațiunea maghiară i-a abandonat și nu le protejează interesele. Manifestanții s=au adunat în centrul orașului și își exprimă vehement nemulțumirile, fiind dezamăgiți, atât de autoritățile de la centru, dar și de cele locale.

Protestatarii au afișat pancarte bilingve, în limba română și în limba maghiară, sunt revoltați de măsurile luate de Guvernul Bolojan, dar se simt cu atât mai mult dezamăgiți de UDMR.

”Din guvernul acesta face parte și UDMR și le transmitem să meargă acasă și să păzească oi, pentru că altceva nu au făcut în 35 de ani. Au furat numai”, a declarat un bărbat, conform Antena 3 CNN.

”Trădare pentru secui, trădare pentru unguri, trădare pentru români. Politicienii nu ne reprezintă. Ăsta este adevărul. Ne-au trădat”, a zis alt protestatar. ”Avem speranța să plece politicienii. Demisia”, a spus alt protestatar. ”Au vândut locuințele pentru un preț destul de mare, am plătit și acum impozit plătim cât plăteam atunci pentru chirie. Este foarte rușinos ce face Guvernul ăsta acum”, a adăugat alt protestatar.

Impozite și taxe locale majorate în 2026

Impozitele și taxele locale au crescut în 2026, în unele situații s-au dublat sau chiar triplat, fiind mai mari decât anunțat inițial guvernul la finalul anului 2925.

