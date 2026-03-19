Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM, a explicat care este întregul proces și cum preia Fondul Național de Garantare riscurile în locul tău, la interviurile DCNews.

Cum funcționează garanția FNGCIMM: Acces la credit fără să-ți ipotechezi bunurile

„Foarte mulți ni se adresează nouă, Fondului Național de Garantare, să le dăm un credit, dar rolul fondului nu e să dea credite, ci garanții. Un antreprenor, chiar dacă și persoanele fizice își doresc să acceseze un credit, dacă se adresează unui finanțator - în speță unei bănci sau unei firme de leasing -, în ideea de a achiziționa ceva sau să facă o investiție, fie să obțină un credit capital de lucru, este întrebat, în primul rând, de capacitatea de garantare. Ea se calculează pe baza rulajelor firmei respective, a profitului pe care îl generează. Se face o simulare pentru creditul pe care-l solicită, în ce măsură firma respectivă poate să facă față rambursării a unei părți din credit și a dobânzilor aferente. Asta înseamnă capacitate de garantare.

Dacă se depășește acest moment, în funcție de valoarea creditului, se pune problema garanțiilor. La credite de valoare mică vorbim despre credite fără garanții. Pentru sume mai mari, dacă vorbim despre 300.000-500.000 de lei și chiar mai mari, automat băncile vor cere garanții. Sigur că, pentru toată lumea, cel mai la îndemână este să știe că există o garanție ipotecară, care se poate pune fie pe un bun al firmei respective - că vorbim despre o locuință, o hală sau un teren care este în proprietatea firmei -, fie în proprietatea unui terț, precum unul dintre administratori sau mai multi dintre ei, care ar trebui să-și ipotecheze un bun, precum casele. Toate aceste demersuri comportă costuri, pentru că pentru a ipoteca ceva trebuie să-i faci o evaluare. Asta costă.

Cătălin Leonte: Fondul Național de Garantare face exact aceeași evaluare pe care o face și banca

Apoi, te duci la notar și înscrii ipoteca - și asta costă. Există, însă, Fondul Național de Garantare, care dă garanții. Face exact aceeași evaluare pe care o face și banca, pe criteriile noastre, și putem să spunem: 'Da, firma respectivă este solvabilă și-i acordăm garanție'.

Cu alte cuvinte, nu mai are nevoie să-și ipotecheze casa sau hala de producție, ci recurge la garanția pe care i-o acordăm noi. Sigur, pe această garanție se plătește un comision, care este mai mare sau mai mic, în funcție de cât de bine sau de rău stă firma respectivă. Sunt șapte niveluri de ierarhizare a firmelor. Cu cât firma stă mai bine financiar, cu atât acest comision este mai mic. Cu cât firma stă mai rău din punct de vedere financiar, comisionul va fi mai mare. Peste un anumit nivel nu vom mai da, pentru că riscul de neplată este foarte mare”, a declarat Cătălin Leonte, în dialog cu jurnalistul Florin Răvdan, la DCNews.

Citește și: FNGCIMM deschide colaborarea cu brokerii de credite pentru a accelera finanțarea IMM-urilor