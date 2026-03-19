FNGCIMM deschide colaborarea cu brokerii de credite pentru a accelera finanțarea IMM-urilor

Această inițiativă vizează crearea unui ecosistem financiar mai eficient, în care expertizabrokerilor și instrumentele de garantare ale FNGCIMM se unesc pentru a facilita accesul rapid alIMM-urilor la capital.

Prin încheierea acestor protocoale de colaborare, brokerii de credite vor deveniparteneri activi ai FNGCIMM în procesul de informare și consultanță.Obiectivele principale ale acestui demers sunt:

Extinderea accesului la finanțare: Antreprenorii vor putea identifica mai ușor soluțiile de finanțarepotrivite, beneficiind de expertiza brokerilor în utilizarea garanțiilor FNGCIMM.

Eficientizarea procesului: Reducerea timpului de căutare a finanțării prin orientarea corectă a IMM-urilor către produsele de finanțare optime și către instituțiile financiare partenere.

Consiliere specializată: Brokerii vor acționa ca facilitatori, ajutând companiile să valorifice lamaximum instrumentele de garantare oferite de FNGCIMM.

Colaborarea se va desfășura în baza unor protocoale oficiale, care definesc mecanismele de cooperareși modul în care inițiativele antreprenoriale pot fi susținute mai eficient în relația cu băncile și alteinstituții de credit.

„Prin această deschidere către brokerii de credite, ne propunem să aducem soluțiile FNGCIMM maiaproape de beneficiarul final – antreprenorul român. Brokerii pot fi un canal esențial de distribuție șiconsultanță, iar profesionalismul lor poate face diferența în succesul unui proiect de investiții".

Managementul FNGCIMM.FNGCIMM invită toți brokerii de credite interesați să contribuie la dezvoltarea capitaluluiromânesc să solicite detalii privind procedura de încheiere a protocolului de colaborare.