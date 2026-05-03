€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri Internațional Peter Magyar anunţă o "sărbătoare a schimbării regimului" la Budapesta, în ziua votului pentru învestirea sa ca premier
Data publicării: 18:48 03 Mai 2026

Peter Magyar anunţă o "sărbătoare a schimbării regimului" la Budapesta, în ziua votului pentru învestirea sa ca premier
Autor: Giorgi Ichim

Cine este Peter Magyar, liderul Tisza - Agerpres Peter Magyar, liderul Tisza - Agerpres

Peter Magyar a anunțat o „sărbătoare publică” la Budapesta, în ziua învestirii noului Parlament și a votului pentru funcția de prim-ministru, după victoria Partidului Tisza.

Peter Magyar, liderul Partidului Tisza şi premier desemnat, a anunţat duminică organizarea unei "sărbători publice de o zi întreagă, menită să marcheze schimbarea regimului", care va avea loc sâmbăta viitoare la Budapesta, informează MTI, potrivit Agerpres.

Festivităţile vor avea loc în Piaţa Kossuth şi pe faleza Dunării, în faţa Parlamentului, în ziua constituirii noii legislaturi a Adunării Naţionale şi a votului pentru funcţia de prim-ministru şi depunerii jurământului, după alegerile parlamentare din 12 aprilie, câştigate de Partidul Tisza.

"Sesiunea inaugurală a Adunării Naţionale de după schimbarea regimului" va începe la ora 10:00 şi va putea fi urmărită în direct pe ecrane, a scris Magyar pe Facebook.

Votul de învestitură, depunerea jurământului şi discursul prim-ministrului vor avea loc la ora 15:00, iar de la ora 16:00 "sărbătoarea publică a schimbării regimului" va continua în Piaţa Kossuth, cu o paradă militară şi o ceremonie de arborare a drapelului, a detaliat acesta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Moţiunea de cenzură, negocieri om cu om. Liberalii ar mai avea nevoie de 5-10 voturi pentru ca Guvernul să reziste
Publicat acum 45 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 4-10 mai 2026
Publicat acum 47 minute
Moţiunea de cenzură se votează marţi. O nouă coaliţie PSD-PNL-USR-UDMR, fără Bolojan, e posibilă. Analiza lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 50 minute
Guvernul SUA are dovezi privind atacul comis de Cole Allen la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Jannik Sinner l-a surclasat pe Alexander Zverev în finala ATP de la Madrid
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Raportul de deplasare al miniștrilor Țoiu și Pâslaru, publicat de ”economistul  PSD”. Acuzații de dezinformare privind banii PNRR
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Horoscop 3 mai 2026. Mercur a intrat în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 13 ore si 20 minute
BANCUL ZILEI: Ceartă în familie
Publicat acum 12 ore si 28 minute
Ce sunt ATR-urile și de ce au ajuns în centrul unei controverse în energie
Publicat acum 9 ore si 52 minute
Controversa listării companiilor de stat: Cum funcționează vânzarea accelerată a acțiunilor - Explicațiile unui economist
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close