€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
DCNews Stiri Ucraina a prelungit, din nou, legea marțială și mobilizarea generală
Data actualizării: 20:46 28 Apr 2026 | Data publicării: 20:41 28 Apr 2026

Ucraina a prelungit, din nou, legea marțială și mobilizarea generală
Autor: Iulia Horovei

imagine cu militari, armata Soldați. Sursa foto: Freepik

Ucraina a prelungit, astăzi, 28 aprilie, legea marțială și mobilizarea generală cu 30 de zile, până în luna august.

Parlamentul de la Kiev a prelungit, marţi, legea marţială şi mobilizarea generală în Ucraina cu 90 de zile, până în august, informează dpa și preluat de Agerpres.

Peste 300 din cei 450 de deputaţi ucraineni au votat pentru cele două texte legislative în acest sens depuse de preşedintele Volodimir Zelenski.

Ucraina este în stare de război din februarie 2022, când a fost invadată de Rusia, ceea ce a impus aplicarea legii marţiale şi mobilizarea.

Bărbații cu vârste între 23-60 ani nu pot părăsi țara

Ca urmare, cu unele excepţii, bărbaţii cu vârste între 23 şi 60 de ani nu mai pot părăsi legal teritoriul ţării, iar alegerile prezidenţiale şi parlamentare au fost amânate sine die.

Legea marţială a fost deja prelungită de mai multe ori.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
razboi rusia ucraina
volodimir zelenski
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
