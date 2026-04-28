Ucraina a prelungit, din nou, legea marțială și mobilizarea generală

Parlamentul de la Kiev a prelungit, marţi, legea marţială şi mobilizarea generală în Ucraina cu 90 de zile, până în august, informează dpa și preluat de Agerpres.

Peste 300 din cei 450 de deputaţi ucraineni au votat pentru cele două texte legislative în acest sens depuse de preşedintele Volodimir Zelenski.

Citește și: Volodimir Zelenski acuză emisarii lui Trump de „lipsă de respect” față de Ucraina

Ucraina este în stare de război din februarie 2022, când a fost invadată de Rusia, ceea ce a impus aplicarea legii marţiale şi mobilizarea.

Bărbații cu vârste între 23-60 ani nu pot părăsi țara

Ca urmare, cu unele excepţii, bărbaţii cu vârste între 23 şi 60 de ani nu mai pot părăsi legal teritoriul ţării, iar alegerile prezidenţiale şi parlamentare au fost amânate sine die.

Legea marţială a fost deja prelungită de mai multe ori.

Citește și: Friedrich Merz, veste proastă pentru Zelenski: S-ar putea ca părți din Ucraina să nu mai fie ucrainene