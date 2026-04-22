Volodimir Zelenski acuză emisarii lui Trump de „lipsă de respect” față de Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră vizitele trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, dar nu și la Kiev, drept „lipsă de respect”.

Cei doi au vizitat capitala Rusiei la sfârșitul anului 2025, pe măsură ce discuțiile de încetare a focului care vizau încheierea războiului din Ucraina evoluau într-o notă pozitivă.

Witkoff, care a fost la Moscova de opt ori, s-a întâlnit cu Vladimir Putin în numeroase ocazii. Totuși, nici el, nici Kushner nu au vizitat vreodată Kievul în calitate oficială.

Volodimir Zelenski: E lipsă de respect

„Este lipsit de respect (din partea lor) să vină la Moscova și nu la Kiev, este pur și simplu lipsit de respect”, a spus Zelenski într-un interviu acordat unei publicații ucrainene.

„Înțeleg că avem o logistică complexă... Dacă nu vor, ne putem întâlni în alte țări”, a adăugat el, potrivit BBC.

Witkoff este trimisul special al lui Donald Trump, iar Kushner este ginerele președintelui SUA.

La începutul lunii aprilie, Zelenski a declarat că cei doi plănuiau să viziteze Ucraina, dar această călătorie nu s-a materializat niciodată pe fondul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Ultimul summit trilateral dintre Rusia, SUA și Ucraina a avut loc la mijlocul lunii februarie.

Mai puțin de două săptămâni mai târziu, SUA și Israelul au început să atace Iranul, iar atenția s-a mutat de la încheierea războiului din Ucraina.

Witkoff și Kushner fac parte din echipa de negocieri a SUA care călătorește în Pakistan pentru discuții de încetare a focului cu Iranul, iar Zelenski a recunoscut că atenția SUA era îndreptată spre Orientul Mijlociu.

„Dar... în orice caz, pentru noi este important să continuăm să cooperăm cu americanii”, a adăugat Zelenski.

Problema-cheie în discuțiile dintre Rusia și Ucraina rămâne statutul regiunii Donbas din estul Ucrainei. Cererea Moscovei de a avea teritoriu ucrainean suveran în schimbul încetării războiului este inacceptabilă pentru Kiev și niciuna dintre părți nu este dispusă să cedeze - lăsând aceste discuții într-un impas.

„Căutăm un compromis între două poziții complet polare”, a declarat Kyrylo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, în februarie. „Încă nu am găsit-o”, puncta el atunci.

Citește și: EXCLUSIV „Cuferele de război ale lui Putin”, mai bogate cu 10 miliarde. Ovidiu Dranga: Implică reconfigurarea ordinii globale Video