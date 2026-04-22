DCNews Stiri Volodimir Zelenski acuză emisarii lui Trump de „lipsă de respect” față de Ucraina
Data publicării: 10:52 22 Apr 2026

Volodimir Zelenski acuză emisarii lui Trump de „lipsă de respect” față de Ucraina
Autor: Iulia Horovei

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. FOTO: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este nemulțumit de acțiunile trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski consideră vizitele trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova, dar nu și la Kiev, drept „lipsă de respect”.

Cei doi au vizitat capitala Rusiei la sfârșitul anului 2025, pe măsură ce discuțiile de încetare a focului care vizau încheierea războiului din Ucraina evoluau într-o notă pozitivă.

Witkoff, care a fost la Moscova de opt ori, s-a întâlnit cu Vladimir Putin în numeroase ocazii. Totuși, nici el, nici Kushner nu au vizitat vreodată Kievul în calitate oficială.

Volodimir Zelenski: E lipsă de respect

„Este lipsit de respect (din partea lor) să vină la Moscova și nu la Kiev, este pur și simplu lipsit de respect”, a spus Zelenski într-un interviu acordat unei publicații ucrainene.

„Înțeleg că avem o logistică complexă... Dacă nu vor, ne putem întâlni în alte țări”, a adăugat el, potrivit BBC.

Witkoff este trimisul special al lui Donald Trump, iar Kushner este ginerele președintelui SUA.

La începutul lunii aprilie, Zelenski a declarat că cei doi plănuiau să viziteze Ucraina, dar această călătorie nu s-a materializat niciodată pe fondul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Ultimul summit trilateral dintre Rusia, SUA și Ucraina a avut loc la mijlocul lunii februarie.

Mai puțin de două săptămâni mai târziu, SUA și Israelul au început să atace Iranul, iar atenția s-a mutat de la încheierea războiului din Ucraina.

Witkoff și Kushner fac parte din echipa de negocieri a SUA care călătorește în Pakistan pentru discuții de încetare a focului cu Iranul, iar Zelenski a recunoscut că atenția SUA era îndreptată spre Orientul Mijlociu.

„Dar... în orice caz, pentru noi este important să continuăm să cooperăm cu americanii”, a adăugat Zelenski.

Problema-cheie în discuțiile dintre Rusia și Ucraina rămâne statutul regiunii Donbas din estul Ucrainei. Cererea Moscovei de a avea teritoriu ucrainean suveran în schimbul încetării războiului este inacceptabilă pentru Kiev și niciuna dintre părți nu este dispusă să cedeze - lăsând aceste discuții într-un impas.

„Căutăm un compromis între două poziții complet polare”, a declarat Kyrylo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, în februarie. „Încă nu am găsit-o”, puncta el atunci.

Citește și: EXCLUSIV „Cuferele de război ale lui Putin”, mai bogate cu 10 miliarde. Ovidiu Dranga: Implică reconfigurarea ordinii globale Video

Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Adrian Năstase face lista pentru Ilie Bolojan. Cu ce trebuie să se compare Guvernul Bolojan, de fapt
Publicat acum 16 minute
Provocare pentru Cristi Chivu, după Inter - Como: „Nu o să spună niciodată asta!”
Publicat acum 18 minute
Premieră națională: FNGCIMM a semnat primele 16 protocoale de colaborare cu brokeri de credite în doar 3 săptămâni
Publicat acum 26 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 29 minute
DNA, zeci de percheziții în București și patru județe. Acuzații de corupție la CJ Sălaj și CJ Bistrița-Năsăud
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 3 ore si 5 minute
Horoscop 22 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Sorin Grindeanu se întâlnește astăzi cu sindicatele și patronatele
Publicat acum 26 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 2 ore si 46 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 54: JD Vance nu participă la negocierile din Pakistan. Iranul amenință cu lovituri „zdrobitoare”
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
