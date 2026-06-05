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DCNews Stiri Consilierii lui Nicușor Dan, miniștri în Guvernul condus de Eugen Tomac. Ce spune președintele României

BREAKING NEWS Consilierii lui Nicușor Dan, miniștri în Guvernul condus de Eugen Tomac. Ce spune președintele României

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 05 Iun 2026
imagine cu Nicușor Dan și Eugen Tomac Nicușor Dan și Eugen Tomac. Foto: Agerpres
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Nicușor Dan a fost întrebat de posibilitatea ca unii dintre consilierii săi să fie cooptați într-un viitor Guvern condus de Eugen Tomac.

Într-o conferință de presă pe care a susținut-o în Muntenegru, președintele Nicușor Dan a precizat că între consilierii săi sunt „persoane interesante“, dar decizia de a alege un ministru dintre aceștia îi aparține lui Eugen Tomac.

„Despre componența Guvernului au fost vehiculate foarte multe nume în ultimele zile. Câți dintre consilierii dumneavoastră se vor regăsi pe lista de miniștri pe care o va propune Eugen Tomac?“, a întrebat o jurnalistă.

„Din acest moment este o discuție din care eu m-am extras. Este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește.

Sunt persoane interesante între consilierii mei și o să vedem“, a spus Nicușor Dan, adăugând că „decizia“ îi aparține lui Eugen Tomac.

Întrebat dacă îi este teamă că va fi acuzat de faptul că își creează un „Guvern al meu“, la fel ca Traian Băsescu ori Klaus Iohannis, Nicușor Dan a precizat:

„Diferența fundamentală este că dacă un Guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. În alegerea pe care eu am făcut-o nu a fost vreun orgoliu, ci doar am răspuns la o necesitate, pentru că, realmente, nu există o altă soluție pro-occidentală în acest moment“, a precizat Nicușor Dan.

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