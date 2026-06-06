Apel la 112 privind o posibilă dronă în zona unei plaje din Constanța 

Totul s-a petrecut sâmbătă în jurul orei 17:00. Un apel la numărul unic de urgență a anunțat că o dronă ar fi fost observată în zona Zoom Beach, una dintre plajele cunoscute din apropierea municipiului Constanța.

Informația a declanșat o reacție rapidă a structurilor de ordine publică, având în vedere contextul general de alertă și sensibilitate crescută în zona litoralului.

Verificări în teren și primele ipoteze

Potrivit primelor date, situația ar putea fi, de fapt, o confuzie, iar obiectul semnalat să nu fie o dronă reală. Autoritățile nu au confirmat până la acest moment existența vreunei drone maritime.

Chiar și așa, echipele de intervenție au rămas în teren pentru a verifica toate detaliile și pentru a elimina orice risc sau neînțelegere.

Situația este monitorizată direct de oficiali ai structurilor de intervenție. La fața locului se află șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, Marius Velicu, precum și inspectorul-șef al ISU Constanța, Mihai Amarandei.