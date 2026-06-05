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DCNews Stiri Incendiu într-o piață din Pitești: Mai multe standuri au fost cuprinse de flăcări

BREAKING NEWS Incendiu într-o piață din Pitești: Mai multe standuri au fost cuprinse de flăcări

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 05 Iun 2026
imagine cu pompieri Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Un incendiu a izbucnit vineri seară într-o piață en-gros din Pitești.

Un incendiu a cuprins, vineri seară, mai multe standuri dintr-o piaţă en-gros de fructe şi legume, aflată în zona de est a municipiului Piteşti.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş au anunţat că pompierii intervin cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

"Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 60 de metri pătraţi, cu degajare mare de fum. Incendiul este localizat", se precizează într-o informare transmisă de ISU Argeş.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită în urma verificărilor efectuate de pompieri şi poliţişti, potrivit Agerpres. 

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