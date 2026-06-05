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DCNews Stiri Barcă de pescuit turcească, atacată în Marea Neagră

Barcă de pescuit turcească, atacată în Marea Neagră

Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 05 Iun 2026
barca de pescuit Foto: Unsplash
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Un mort şi patru răniţi după ce o barcă de pescuit turcească a fost atacată în Marea Neagră.

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată vineri în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea, a anunţat Garda de Coastă turcă, relatează AFP și Agerpres.

Atacul a vizat nava de pescuit sub pavilion turcesc DURU 67, în largul oraşului Sevastopol, vestul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean anexat de Rusia, iar nava s-a scufundat după atac, a explicat comandamentul Gărzii de Coastă, care nu a oferit detalii despre circumstanţele producerii atacului şi fără a identifica responsabilii.

Atacul asupra navei turcești are loc la câteva ore după ce o dronă maritimă ucraineană a ajuns în Portul Constanța și a explodat.

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turcia
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