Barcă de pescuit turcească, atacată în Marea Neagră

O persoană a murit şi alte patru au fost rănite după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată vineri în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea, a anunţat Garda de Coastă turcă, relatează AFP și Agerpres.

Atacul a vizat nava de pescuit sub pavilion turcesc DURU 67, în largul oraşului Sevastopol, vestul peninsulei Crimeea, teritoriu ucrainean anexat de Rusia, iar nava s-a scufundat după atac, a explicat comandamentul Gărzii de Coastă, care nu a oferit detalii despre circumstanţele producerii atacului şi fără a identifica responsabilii.

Atacul asupra navei turcești are loc la câteva ore după ce o dronă maritimă ucraineană a ajuns în Portul Constanța și a explodat.