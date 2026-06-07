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DCNews Stiri Atac armat în timpul unui festival din Ohio. Cel puțin 12 oameni răniți

Atac armat în timpul unui festival din Ohio. Cel puțin 12 oameni răniți

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 07 Iun 2026
un-barbat-care-a-abandonat-o-geanta-cu-explozibili-intr-o-gara-din-berlin--cautat-de-politia-germana_73104300 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
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Cel puţin 12 persoane au fost rănite sâmbătă de tiruri de armă în oraşul Toledo din statul american Ohio, în timpul unui festival local.

Cel puţin 12 oameni au fost răniți sâmbătă de tiruri de armă în oraşul Toledo din Ohio, SUA, în marja unui festival local, a transmis poliţia, relatează AFP, Reuters şi dpa.

Doi dintre răniţi sunt în stare gravă, a menţionat şeful adjunct al poliţiei din Toledo, Joseph Heffernan, adăugând că nu au fost reţinuţi suspecţi.

Cel puţin două persoane par a fi responsabile pentru atacul armat, a mai spus acesta. "Probabil s-au împuşcat reciproc", a indicat el.

Atac armat la festivalul Old West End, Ohio, SUA

Atacul armat s-a produs în marja festivalului Old West End. Este un eveniment anual care include concerte, petreceri de cartier şi tururi ale cartierului istoric din Toledo, un oraş cu circa 260.000 de locuitori pe malul lacului Erie.

Vârsta medie a răniţilor este de aproximativ 20 de ani, a mai transmis poliţia. Armele de foc sunt uşor disponibile în Statele Unite ale Americii, unde violenţa armată ucide mii de oameni în fiecare an, notează Agerpres.

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