€ 5.2488
|
$ 4.5102
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5102
 
DCNews Stiri ANM a emis Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape jumătate de țară. Zonele vizate

ANM a emis Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape jumătate de țară. Zonele vizate

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 07 Iun 2026
Imagine cu o femeie care merge prin ploaie Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, valabil pentru aproape jumătate din România a fost emis de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ. Codul galben este valabil pentru aproape jumătate din România, iar fenomenele vizate se vor manifesta duminică, în intervalul orar 12.00 - 19.00.

Zonele afectate de Cod galben

Zonele afectate sunt următoarele: Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei.

În Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei va fi instabilitate atmosferică care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60-70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp, arată specialiştii ANM.

Interval de valabilitate Cod galben: 7 iunie, ora 12 – 7 iunie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.
Zone afectate: Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei.

În atenţionarea meteorologică transmisă de ANM se precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Oltenia și restul Transilvaniei și al Moldovei.

VEZI ȘI - Prognoza ANM până pe 6 iulie: Val de căldură și temperaturi ridicate

IGSU: Probleme în 12 judeţe şi municipiul Bucureşti, din cauza fenomenelor hidrometeorologice

Fenomenele hidrometeorologice din ultimele 24 de ore au cauzat probleme în 39 de localităţi din 12 judeţe (Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Covasna, Călăraşi, Harghita, Iaşi, Ilfov, Olt, Vaslui şi Vrancea), precum şi în municipiul Bucureşti, a transmis, duminică, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Pompierii au acţionat pentru evacuarea apei din 26 de locuinţe, 159 de curţi, 30 de subsoluri, patru anexe gospodăreşti şi de pe cinci străzi.

14 copaci căzuţi pe carosabil

De asemenea, au fost îndepărtaţi 14 arbori căzuţi pe carosabil, care au provocat avarierea a două autoturisme, a precizat IGSU.

Circulaţia rutieră a fost afectată temporar de arborii doborâţi şi de aluviunile depuse pe carosabil, pe trei drumuri naţionale (DN 2 - în judeţul Bacău, DN 3 - în judeţul Călăraşi şi DN 10 - în judeţul Buzău) şi pe două drumuri judeţene (DJ 107P - în judeţul Cluj şi DJ 203K - în judeţul Buzău).

În localitatea Slon din judeţul Prahova, s-a produs o alunecare de teren care a afectat drumul comunal, motiv pentru care accesul către cele aproximativ 80 de locuinţe din zonă se poate realiza doar pietonal, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
cod galben
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Butelie explodată într-o locuință din Sineşti. Două persoane au ajuns la spital
Publicat acum 44 minute
Schimbare în Dubai din cauza lipsei turiştilor străini. Ce se întâmplă cu hotelurile de lux
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Dorian Popa, gest controversat. A vrut să gonească un copil de lângă scenă, după un gest banal: "Să plece acum!"
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Medic rezident, găsit mort la o toaletă a spitalului Floreasca
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Atac armat în timpul unui festival din Ohio. Cel puțin 12 oameni răniți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 48 minute
Spitalele din România, o realitate a inegalităților. Cătălin Cîrstoiu: "Avem două lumi paralele în medicină" 
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Medic rezident, găsit mort la o toaletă a spitalului Floreasca
Publicat acum 2 ore si 34 minute
Lovitură grea pentru Rusia. S-a închis coridorul terestru către Crimeea, după atacurile succesive ale Ucrainei (observatori)
Publicat acum 10 ore si 58 minute
Rodica Mitu, povestea unei victorii mai puternice decât timpul. Să-ți fie cerul numai lalele galbene!
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Hagi a remarcat un jucător după prima victorie la revenirea pe banca naționalei: "Trebuie să joace mai mult"
 
rodica mitu povestea unei victorii mai puternice decat timpul sa ti fie cerul numai lalele galbene Rodica Mitu, povestea unei victorii mai puternice decât timpul. Să-ți fie cerul numai lalele galbene!

de Anca Murgoci

pacientii cu cancer diabet boli grave loviti din nou de cnas nu e greseala e strategie Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie

de Val Vâlcu

austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close