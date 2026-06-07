ANM a emis Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape jumătate de țară. Zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ. Codul galben este valabil pentru aproape jumătate din România, iar fenomenele vizate se vor manifesta duminică, în intervalul orar 12.00 - 19.00.

Zonele afectate de Cod galben

Zonele afectate sunt următoarele: Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei.

În Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei va fi instabilitate atmosferică care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60-70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp, arată specialiştii ANM.

Interval de valabilitate Cod galben: 7 iunie, ora 12 – 7 iunie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Zone afectate: Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei.

În atenţionarea meteorologică transmisă de ANM se precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Oltenia și restul Transilvaniei și al Moldovei.

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IGSU: Probleme în 12 judeţe şi municipiul Bucureşti, din cauza fenomenelor hidrometeorologice

Fenomenele hidrometeorologice din ultimele 24 de ore au cauzat probleme în 39 de localităţi din 12 judeţe (Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Covasna, Călăraşi, Harghita, Iaşi, Ilfov, Olt, Vaslui şi Vrancea), precum şi în municipiul Bucureşti, a transmis, duminică, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Pompierii au acţionat pentru evacuarea apei din 26 de locuinţe, 159 de curţi, 30 de subsoluri, patru anexe gospodăreşti şi de pe cinci străzi.

14 copaci căzuţi pe carosabil

De asemenea, au fost îndepărtaţi 14 arbori căzuţi pe carosabil, care au provocat avarierea a două autoturisme, a precizat IGSU.

Circulaţia rutieră a fost afectată temporar de arborii doborâţi şi de aluviunile depuse pe carosabil, pe trei drumuri naţionale (DN 2 - în judeţul Bacău, DN 3 - în judeţul Călăraşi şi DN 10 - în judeţul Buzău) şi pe două drumuri judeţene (DJ 107P - în judeţul Cluj şi DJ 203K - în judeţul Buzău).

În localitatea Slon din judeţul Prahova, s-a produs o alunecare de teren care a afectat drumul comunal, motiv pentru care accesul către cele aproximativ 80 de locuinţe din zonă se poate realiza doar pietonal, notează Agerpres.