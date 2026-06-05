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DCNews Stiri Prognoza ANM până pe 6 iulie: Val de căldură și temperaturi ridicate

Prognoza ANM până pe 6 iulie: Val de căldură și temperaturi ridicate

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 05 Iun 2026
caldura canicula vreme calda temperaturi extreme Vara lui 2026, preconizată ca fiind una dintre cele mai călduroase vreodată. Sursa foto: Freepik, Colaj DCNews/ Iulia Horovei
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Administrația Națională de Meteorologie anunță patru săptămâni cu temperaturi peste valorile normale în cea mai mare parte a țării, până la începutul lunii iulie.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie au actualizat estimările pentru perioada următoare, iar datele indică temperaturi peste valorile obișnuite ale sezonului, cu tendințe de încălzire în anumite regiuni ale țării. În ceea ce privește precipitațiile, unele zone vor traversa intervale cu deficit de ploi.

Ploi mai puține în vestul țării la jumătatea lunii iunie

În intervalul 15-22 iunie 2026, temperaturile medii vor depăși ușor nivelurile normale ale perioadei în vestul, sud-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne, în mare parte, în limitele obișnuite pentru această perioadă din an.

Cantitățile de precipitații sunt estimate la valori apropiate de media climatologică în toate zonele țării.

Final de iunie cu temperaturi peste normal în majoritatea regiunilor

Pentru săptămâna 22-29 iunie 2026, specialiștii prognozează o vreme mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a teritoriului. Excepție vor face regiunile din sud-est, unde mediile termice vor rămâne apropiate de normele climatice.

În privința ploilor, regimul pluviometric va fi ușor deficitar în zonele intracarpatice. În restul țării, cantitățile de apă estimate se vor încadra în limite normale pentru această perioadă.

Începutul lunii iulie

În perioada 29 iunie-6 iulie 2026, valorile termice medii vor continua să se situeze peste cele specifice intervalului în majoritatea regiunilor, cu abateri mai evidente în vestul țării.

Referitor la precipitații, prognoza indică un regim apropiat de normal la nivel național, fără diferențe semnificative între regiuni.

În perioada anterioară analizată de meteorologi, regimul pluviometric este estimat ca fiind apropiat de normal în regiunile estice și sudice. În schimb, în restul țării se va înregistra un deficit de precipitații, mai accentuat în vestul teritoriului.

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