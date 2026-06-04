Cod Portocaliu de ploi torențiale, grindină și vânt puternic în trei județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, două avertizări Cod Portocaliu de furtuni pentru trei județe din Muntenia.

Astfel, până la ora 13:15, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp și descărcări electrice în localitățile Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Valea Doftanei, Cerașu, Azuga, Provița de Sus, Adunați, Secăria, Talea din Prahova și localitățile Bezdead, Moroeni din Dâmbovița.

De asemenea, până la ora 14:00 este valabil un Cod Portocaliu în:

județul Buzău: Chiojdu, Siriu;

județul Prahova: Mizil, Măneciu, Ciorani, Colceag, Cerașu, Starchiojd, Ceptura, Baba Ana, Fulga, Gura Vadului, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Vadu Săpat, Fântânele.

Aici se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.