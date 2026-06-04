Cod Portocaliu de ploi torențiale, grindină și vânt puternic în trei județe

ANM a emis, joi, două avertizări nowcasting Cod Portocaliu de averse torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, valabile în mai multe localități din județele Buzău, Prahova și Dâmbovița.
Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, două avertizări Cod Portocaliu de furtuni pentru trei județe din Muntenia.
Astfel, până la ora 13:15, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp și descărcări electrice în localitățile Breaza, Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Valea Doftanei, Cerașu, Azuga, Provița de Sus, Adunați, Secăria, Talea din Prahova și localitățile Bezdead, Moroeni din Dâmbovița.
De asemenea, până la ora 14:00 este valabil un Cod Portocaliu în:
Aici se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm) frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.
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de Anca Murgoci