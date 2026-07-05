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Avertizări Cod Galben de furtuni în mai multe județe

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 05 Iul 2026
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Furtună cu descărcări electrice. Sursa foto: Pexels

Meteorologii au emis, duminică după-amiază, o avertizare Cod Galben de furtuni în patru județe din regiunea Moldovei.

Duminică, 5 iulie, în intervalul orar 17:05-18:00, este valabilă o avertizare Cod Galben de furtuni în județele Bacău, Neamț, Iași și Vaslui, după cum urmează:

  • județul Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Filipeni, Vultureni, Oncești;
  • județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Girov, Sagna, Botești, Bârgăuani, Mărgineni, Secuieni, Dulcești, Stănița, Dochia, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Bira;
  • județul Iaşi: Bălțați, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Butea, Popești, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni;
  • județul Vaslui: Puiești, Ivănești, Dragomirești, Lipovăț, Iana, Voinești, Laza, Costești, Poienești, Bogdănești, Pușcași, Gherghești, Delești, Deleni, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;

Se vor semnala: vijelie cu viteză la rafală de 50…60 km/h, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici (sub 1 cm), averse ce vor acumula 10...15 l/mp.

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