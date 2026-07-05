Avertizări Cod Galben de furtuni în mai multe județe

Furtună cu descărcări electrice. Sursa foto: Pexels

Meteorologii au emis, duminică după-amiază, o avertizare Cod Galben de furtuni în patru județe din regiunea Moldovei.

Duminică, 5 iulie, în intervalul orar 17:05-18:00, este valabilă o avertizare Cod Galben de furtuni în județele Bacău, Neamț, Iași și Vaslui, după cum urmează:

județul Bacău: Răchitoasa, Stănișești, Filipeni, Vultureni, Oncești;

județul Neamţ: Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Girov, Sagna, Botești, Bârgăuani, Mărgineni, Secuieni, Dulcești, Stănița, Dochia, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Boghicea, Văleni, Bira;

județul Iaşi: Bălțați, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Butea, Popești, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni;

județul Vaslui: Puiești, Ivănești, Dragomirești, Lipovăț, Iana, Voinești, Laza, Costești, Poienești, Bogdănești, Pușcași, Gherghești, Delești, Deleni, Bogdana, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Bogdănița;

Se vor semnala: vijelie cu viteză la rafală de 50…60 km/h, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici (sub 1 cm), averse ce vor acumula 10...15 l/mp.