RO-ALERT în Bucureşti, este cod roşu de vreme rea

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Fenomenele meteo extreme continuă în Capitală. A fost emis un nou cod RO-ALERT, cu o avertizare COD ROŞU.

Update:

"Informare privind gestionarea situațiilor de urgență produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în intervalul 30.06.2026, ora 08:00 – 01.07.2026, ora 18:30, în județul Ilfov și Municipiul București

Echipajele ISU București-Ilfov acționează în teren pentru gestionarea unui număr de peste 2.500 de solicitări înregistrate în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore.

Situația operativă actuală:

- 2550 de solicitări reprezintă intervenții la care echipajele au fost deja direcționate (unele au fost finalizate, iar altele sunt încă în curs de desfășurare);

- NU mai sunt în așteptare cazuri pentru a fi transmise echipajelor de intervenție.

Până la acest moment au fost desfășurate următoarele intervenții pentru înlăturarea efectelor negative produse în contextul fenomenelor meteorologice periculoase, astfel:

- Municipiul București: evacuarea apei din 307 case, 63 curți, 435 subsoluri, 128 străzi, precum și pentru degajarea a 1089 copaci, 41 stâlpi, 86 elemente de construcție, fiind afectate 456 autovehicule. Totodată, se intervine cu 5 motopompe transportabile pentru evacuarea apei din subteran la stația de metrou Piața Victoriei.

- Județul Ilfov: evacuarea apei din 198 case, 66 curți, 39 subsoluri, 43 străzi, precum și pentru degajarea a 35 copaci, 15 stâlpi, 5 elemente de construcție, fiind afectate 24 autovehicule. În loc. Găneasa/IF un autoturism a fost surprins de prăbușirea unui copac. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, în interior se afla o persoană, care prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Au fost emise 17 mesaje de informare a populației prin sistemele RO-ALERT și CRAWL-TVR, în contextul avertizărilor hidrometeorologice, astfel:

- Municipiul București: 8 avertizări, 5 mesaje RO-ALERT; 3 mesaje CRAWL-TVR.

- Județul Ilfov: 9 avertizări, 7 mesaje RO-ALERT.", transmite IGSU.

"AVERTIZARE METEO COD ROSU intensificari ale vantului, vijelie puternica, frecvente descarcari electrice, grindina, averse torentiale care vor cumula local 20...40 l/mp. Perioada de manifestare: 18.00 -18.45. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie! WEATHER ALERT wind intensifications, powerful storm, frequent electric discharges, hail, heavy rain that will accumulate locally 20...40 l/mp. Period of manifestation 18.00 -18.45. Avoid any travels and take shelter and self-protection measures! ISUBIF", se arată în mesaj.

Amintim că marţi, 30 iunie, în Capitală a plouat în 10 ore cât pentru o lună întreagă, conform specialiştilor. Autorităţile încă se luptă cu efectele fenomenelor meteo extreme.

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ISU a emis noi recomandări

"Vă recomandăm să respectați următoarele măsuri preventive:

- evitați adăpostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură ce pot fi uşor dislocate, precum şi a imobilelor aflate în construcţie;

- sistați activităţile desfăşurate în teren deschis sau la înălţime;

- închideți ferestrele locuinţelor şi altor categorii de construcţii;

- nu atingeți stâlpii sau conductoarele de electricitate căzute la pământ.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro

ISU B-IF a emis informări pentru populație prin intermediul canalelor de comunicare instituționale și al panourilor electronice stradale", transmite ISU BIF.

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