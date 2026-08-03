Domul de căldură pune stăpânire pe țară. Codul Roșu se extinde. Toată țara, sub alertă

Avertizare de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Domul de căldură a ajuns în România. De astăzi, au intrat în vigoare alertele de caniculă și nopți tropicale.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunțase că domnul de căldură atinge vârful în România, în perioada 3 - 6 august 2026. ”Și în alţi ani, în luna august ne-am mai confruntat cu valuri de căldură. Amintim aici: perioada 8 - 28 august 2024, cu un maxim al temperaturii aerului de 41,1 grade la Zimnicea înregistrat în ziua de 14 august; perioada 1 - 7 august 2017, cu un maxim al temperaturii aerului de 42,2 grade la Calafat înregistrat în ziua de 6 august; perioada 2 - 9 august 2012, cu un maxim al temperaturii aerului de 43,5 grade la Giurgiu înregistrat în ziua de 7 august” amintește ANM.

Alertă generală de caniculă până în 7 august

România este, prin urmare, sub o informare generală de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic, nopți tropicale până în 7 august:

”Luni și marți (3 și 4 august) valul de căldură va persista și va fi în extindere în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28...33 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20...26 de grade), pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de miercuri spre joi (5/6 august) în cea mai mare parte a țării” anunță ANM.

Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu de caniculă

În același timp, sunt în vigoare trei alerte sub cod:

Cod Galben de val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală până în 4 august, la ora 10:00

Zonele vizate sunt Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei, sudul Transilvaniei: ”Luni (3 august), în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20...22 de grade” precizează ANM.

Cod Portocaliu până în 4 august, la ora 10:00, de val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală

Zone afectate: județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

”În județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, luni (3 august) valul de căldură va fi persistent și intens și vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade” anunță meteorologii.

Cod Roșu de val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală, în același interval

Zone afectate: județele Satu Mare, Bihor și Arad.

”În județele Satu Mare, Bihor și Arad valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în județul Satu Mare și de 39...40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei” au menționat meteorologii.

Din 4 până în 5 august, toată țara sub alerte de caniculă

Cod Galben, în intervalul 04 august, ora 10 - 05 august, ora 10, de val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală, în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, estul și sud-estul Transilvaniei.

”Marți (4 august), valul de căldură se va extinde și se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31...32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37...38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral” anunță ANM.

Cod Portocaliu, în intervalul 04 august, ora 10 - 05 august, ora 10, de val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală, în zonele Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sud-vestul Olteniei.

”Marți (4 august) valul de căldură se va extinde și se va intensifica, în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Banatului” avertizează meteorologii.

Cod Roșu în intervalul 04 august, ora 10- 05 august, ora 10, de val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală, în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș.

”În județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38...39 de grade în județul Satu Mare și de 39...41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 24...26 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei” conform ANM.

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Prognoza meteo în București și-n țară pentru următoarele zile

Vremea 4 august

În țară

Valul de căldură va continua să fie intens și persistent în vestul țării, dar se va extinde și se va intensifica în restul teritoriului. Va fi caniculă pe arii relativ extinse și disconfort termic accentuat în zonele de câmpie și local în cele de deal și de podiș, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 31...32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 39...41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor încadra între 10...12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 25...26 de grade în dealurile Crișanei, astfel local noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporar accentuate, după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali, unde vor fi averse slabe (5...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp) și descărcări electrice. Ploi slabe de scurtă durată vor fi posibile cu totul izolat și în nordul și nord-estul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări (rafale în general de 40...45 km/h) în timpul ploilor.

În București

Valul de căldură se va intensifica, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua, astfel că indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...20 de grade (noapte tropicală), mai scăzută în zona periurbană spre 17 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea 5 august

În țară

Valul de căldură se va menține persistent și va continua să se intensifice ușor în toată țara. Pe arii relativ extinse vor fi: caniculă, disconfort termic accentuat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30...31 de grade pe litoral și până în jurul valorii de 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 10...12 grade în estul Transilvaniei și 25...26 de grade în dealurile Crișanei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporar accentuate, după-amiaza și seara în zonele montane unde vor fi averse slabe (5...10 l/mp și izolat peste 15...20 l/mp) și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi posibile izolat și în zonele mai joase de relief din vestul și centrul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (rafale în general de 40...50 km/h), posibil cu aspect de vijelie.

În București

Valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade, iar cea minimă de 18...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea 6 august

În țară

În continuare valul de căldură va fi intens și persistent în toată țara. Pe arii relativ extinse vor fi: caniculă, disconfort termic accentuat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 29...30 de grade pe litoral și până în jurul valorii de 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 11...13 grade în estul Transilvaniei și 25...26 de grade în dealurile Crișanei, caracterizând o noapte tropicală în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, dar după-amiaza și seara în zonele montane și submontane și izolat în vestul, centrul și nordul teritoriului vor fi înnorări temporar accentuate, averse slabe (1...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40...50 km/h), posibil vijelii. În restul intervalului vântul va sufla slab până la moderat.

În București

Valul de căldură va fi în continuare intens, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține accentuat. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă de 19...22 de grade și noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea 7 august

În țară

Valul de căldură va diminua ușor ca intensitate și se va restrânge către jumătatea de sud a țării, unde va mai fi caniculă și disconfort termic accentuat (valori de peste 80 de unități ale indicelui temperatură-umezeală ITU), iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Temperaturile maxime se vor încadra între 27...29 de grade în estul Transilvaniei și izolat în Maramureș și 37...38 de grade în sud-vestul Banatului, Olteniei și al Munteniei, iar cele minime se vor situa între 12...14 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 23...24 de grade pe litoral, caracterizând, local, o noapte tropicală în sud-vest, sud și sud-est. Cerul va fi variabil și mai ales după-amiaza și seara în jumătatea de nord a teritoriului și pe spații mai mici în rest vor fi înnorări temporar accentuate, averse torențiale (5...15 l/mp și pe arii restrânse peste 20...25 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 45...60 km/h), vijelii și izolat grindină.

În București

Valul de căldură intens va persista și disconfortul termic va fi în continuare accentuat, cu indice temperatură umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 36...37 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru înnorări, intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse.

Vremea 8 august

În țară

În vestul, centrul, nordul și estul țării se prognozează o scădere a valorilor termice și un grad de instabilitate atmosferică ridicat, astfel că sunt anticipate intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse torențiale (izolat cantități de apă însemnate). În restul teritoriului, valorile termice sunt estimate a fi comparabile cu cele din ziua anterioară și local va fi caniculă, iar manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi posibile pe arii restrânse. La scara întregii țări, disconfortul termic se va menține local în zonele de câmpie. Temperaturile maxime prevăzute a se înregistra vor fi cuprinse în general între 29 și 36 de grade, iar cele minime se vor încadra preponderent între 15 și 20 de grade.

În București

Se estimează că acest val de căldură va continua și disconfortul termic va persista. Temperatura maximă prognozată a se înregistra va fi în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate începând din orele după-amiezii, când și probabilitatea pentru averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată.

Vremea 9 august

În țară

Conform analizei modelelor de prognoză a vremii, se estimează o răcire în majoritatea zonelor. Cu o probabilitate mai mare în sud-vest pe alocuri va mai fi caniculă, iar disconfortul termic va fi în continuare ridicat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 28 și 35 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse preponderent între 13 și 20 de grade. Gradul de instabilitate atmosferică este anticipat a fi ridicat îndeosebi în zona montană și submontană. Aceasta se va manifesta prin intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse torențiale (pe arii restrânse cantități de apă însemnate).

În București

Materialele prognostice indică o persistență a valului de cădură și a disconfortului termic. Se estimează o temperatură maximă în jurul a 34 de grade și o minimă de 17...19 grade. Sunt anticipate înnorări temporare, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Vremea 11 august

În țară

Valorile termice, mai ales cele diurne, sunt prognozate a fi comparabile cu cele din zilele anterioare, astfel că vremea va rămâne călduroasă în zonele de câmpie și local în cele de deal. Astfel, temperaturile maxime estimate se vor situa în general între 28 și 34 de grade, iar cele minime se vor încadra preponderent între 14 și 20 de grade. Gradul de instabilitate atmosferică este anticipat a fi ridicat îndeosebi în zona montană și submontană. Aceasta se va manifesta prin intensificări ale vântului, descărcări electrice și averse torențiale.

În București

Valorile termice, mai ales cele diurne, sunt prognozate a fi în scădere față de zilele anterioare, dar vremea va fi călduroasă. Astfel, temperatura maximă estimată va fi în jurul a 32 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade. Cerul va avea înnorări și temporar vor fi posibile averse. Vântul va sufla slab și moderat.