Secetă extremă în Botoșani: Operatorul de apă face un apel către populație. Ce activități sunt vizate

Apă potabilă la robinet. Sursa foto: Agerpres

Valul extrem de caniculă și lipsa precipitațiilor pun în pericol rețeaua de alimentare cu apă din județul Botoșani. Operatorul local Nova Apaserv emite un avertisment critic și le cere cetățenilor să limiteze drastic consumul, avertizând că alimentarea s-ar putea întrerupe complet în anumite zone.

Operatorul de apă din judeţul Botoşani a cerut populaţiei să nu folosească apa decât în scop casnic, pe fondul avertizării meteorologice de caniculă, scrie Agerpres.

Societatea comercială Nova Apaserv SA Botoşani atrage atenţia că temperaturile ridicate şi lipsa precipitaţiilor determină o creştere semnificativă a consumului de apă şi că sistemul public de alimentare cu apă este supus unei presiuni considerabile.

Potrivit oficialilor companiei de apă, "menţinerea continuităţii serviciului depinde de utilizarea responsabilă a resursei de apă la nivelul fiecărei gospodării".

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"Sistemele publice de alimentare sunt proiectate, cu prioritate, pentru asigurarea consumului menajer: băut, prepararea hranei şi igienă. Utilizarea apei potabile în cantităţi mari pentru irigarea grădinilor, udarea gazonului, umplerea piscinelor, spălarea autoturismelor sau a curţilor poate conduce la golirea rapidă a rezervoarelor. În aceste condiţii, pot apărea scăderi ale presiunii sau întreruperi temporare ale alimentării cu apă, în special la capetele de reţea şi în zonele situate la altitudini mai ridicate", se arată într-un comunicat de presă transmis luni de Nova Apaserv SA.

Furnizorul de apă mai cere populaţiei să evite stocarea unor cantităţi de apă mai mari decât necesarul imediat al gospodăriei, dar şi să verifice instalaţiile interioare şi să remedieze eventualele pierderi de apă.

Avertisment de la ANM: De ce ploile din ultima vreme nu au scăpat estul țării de secetă

În timp ce vestul României a fost afectat de temperaturi extrem de ridicate în ultimele luni, estul a fost caracterizat de secetă. Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat fenomenul în cadrul unui interviu la DC News.

„Chiar dacă am avut acele episoade cu instabilitate atmosferică, în care pe arii restrânse s-au înregistrat cantități importante de apă, la nivelul țării, cantitățile de apă sunt sub media perioadei pe care o traversăm.

Această situație, cu precipitații deficitare, durează, de fapt, de mai multe luni, chiar de la începutul anului. Singura lună care a avut mai multe precipitații decât media climatologică a fost aprilie. Deficitul constant de precipitații începe să-și arate urmările“, a punctat Florinela Georgescu.