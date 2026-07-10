Vremea în weekend, dar și pentru luni și marți, în țară și-n București

Foto: Florin Răvdan, dcnews

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru București și pentru țară pentru următoarele zile.

Vremea sâmbătă în țară

Valorile termice vor fi în creștere față de ziua anterioară în majoritatea zonelor, mai semnificativ în vestul și sudul țării unde vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara local la munte, în Moldova și Maramureș și izolat în Transilvania, Crișana și Dobrogea, iar noaptea în sudul Banatului și al Olteniei unde vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă pe parcursul zilei vor fi în general de 5...15 l/mp, iar noaptea de 1...5 l/mp și doar izolat peste 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei la munte (rafale de 40...60 km/h) și pe suprafețe mici în rest, cu precădere asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață, mai ales pe văi și în depresiuni.

Prognoza meteo pentru București

Vremea se va încălzi și va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Vremea duminică

În țară

Vremea va deveni instabilă îndeosebi în jumătatea de est a țării. Mai ales după-amiaza și în prima parte a nopții, la început în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, apoi și în Muntenia, vestul Moldovei și în sudul Dobrogei vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu manifestări specifice instabilității atmosferice pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări cu precădere pe crestele Carpaților Meridionali, cu viteze de 60...80 km/h, dar și asociate ploilor, când vor fi și vijelii, cu rafale de 50...70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în Moldova și până la 33 de grade în Oltenia, iar cele minime se vor încadra între 8...9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19...20 de grade pe litoral. Izolat vor fi condiții de ceață.

În București

În prima parte a zilei cerul va fi variabil, apoi vremea va deveni instabilă și mai ales după-amiaza și seara vor fi perioade cu averse (15...20 l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40...60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Temperatura maximă va fi de 29...31 de grade, iar cea minimă de 15...16 grade.

Vremea luni, în țară

În jumătatea de est a țării gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, astfel că vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse (5...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp, cu o probabilitate mai mare în estul Moldovei și pe alocuri în Muntenia și Dobrogea) și descărcări electrice. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și condițiile de ploaie reduse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane (rafale de 60...80 km/h), dar temporar și pe arii restrânse și în celelalte regiuni (viteze de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21...22 de grade în estul Transilvaniei și în Moldova și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral.

În București

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice datei, astfel că temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 15...18 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza când vor fi averse slabe (2...6 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

Vremea marți în țară

Gradul de instabilitate atmosferică se va menține ridicat în jumătatea de est a țării unde vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu manifestări specifice instabilității atmosferice pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, în est, sud-vest și pe suprafețe mici în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în estul Transilvaniei și în Moldova și 34 de grade în sudul Banatului și sud-vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în Dealurile de Vest.

Prognoza meteo pentru București

Valorile termice vor fi în creștere, astfel că vremea va deveni călduroasă. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.