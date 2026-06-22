Inundațiile au făcut prăpăd în Sibiu și Sălaj, iar în Harghita peste 1.100 de oameni au rămas fără curent electric. Alerte ANM 22–24 iunie 2026

Inundații în Sibiu 22 iunie 2026 - sursa Meteoplus

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe alerte de vreme capricioasă pentru intervalul 22-24 iunie 2026. De asemenea, luni, s-au înregistrat zeci de solicitări pentru evacuarea apei în Sibiu, după o ploaie torențială.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme instabilă pentru intervalul 22–24 iunie 2026. Luni au fost înregistrate zeci de solicitări pentru evacuarea apei în municipiul Sibiu, în urma unei ploi torențiale, peste 1000 de oameni au rămas fără curent electric în Harghita. Probleme au fost și în Sălaj, pompierii au intervenit pentru a scoate apa din mai multe imobile.

1.100 de oameni au rămas fără curent în Harghita

Peste 1.100 de persoane au rămas fără curent electric în județul Harghita, după ce un copac a căzut peste liniile de alimentare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, avaria a afectat 22 de posturi de transformare din localitățile Vărșag, Șicasău, Valea lui Pavel, Fântâna Brazilor, Becaș și Liban. Echipele de intervenție lucrează pentru a remedia defecțiunea.

Gospodării inundate în Sălaj

Pompierii au fost mobilizați în mai multe localități din județul Sălaj pentru evacuarea apei din gospodării afectate de ploile abundente. Conform Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj, intervențiile au avut loc în Șimleu Silvaniei, Crișeni și Zalău. Autoritățile au emis două mesaje RO-ALERT privind fenomene meteo periculoase. Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să evite deplasările în proximitatea copacilor, stâlpilor de electricitate, dar și panourilor publicitare.

Sibiu: Zeci de solicitări pentru evacuarea apei în municipiul reşedinţă după o ploaie torenţială



Pompierii sibieni au primit, luni după-amiază, 59 de solicitări pentru evacuarea apei din subsoluri şi gospodării din municipiul Sibiu, în urma precipitaţiilor abundente produse pe fondul codului portocaliu de vreme severă emis de Administraţia Naţională de Meteorologie, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Conform ISU Sibiu, până la ora 17:30 au fost înregistrate 59 de solicitări, toate din municipiul reşedinţă de judeţ. Iniţial, peste 30 de pompieri au intervenit cu 12 autospeciale şi motopompe în 12 locaţii, iar ulterior a fost decisă suplimentarea dispozitivului de intervenţie, fiind crescută capacitatea operaţională.

În jurul orei 18:00, la intervenţii iau parte peste 50 de pompieri, cu 15 autospeciale dotate cu motopompe.

Echipajele au acţionat pentru evacuarea apei pe străzile Ştefan cel Mare, rampa Ştefan cel Mare, Revoluţiei, Someşului, Mărăşti, Argeşului, Trifoiului, dr. Ştefan Stâncă, Bulevardul Victoriei şi Lucian Blaga.

Pe lângă intervenţiile pentru evacuarea apei, pompierii au fost solicitaţi să intervină şi pe strada Gorăslău, acolo unde un copac căzut s-a prăbuşit peste o mașină. Nu au fost înregistrate victime, fiind produse doar pagube materiale, notează Agerpres.

Update Sibiu: Sediile IPJ, SRI şi Spitalului de Pediatrie, printre zecile de imobile inundate de ploaia torenţială

Sediile Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi Spitalului Clinic de Pediatrie se numără printre cele 34 de locuri din municipiul Sibiu în care pompierii au intervenit până la ora 20:00 pentru evacuarea apei, în urma ploii torenţiale de luni după-amiază, a precizat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit sursei citate, pompierii au intervenit să scoată apa din 16 subsoluri de case, cinci locuinţe, patru sedii ale unor operatori economici, patru gospodării şi la cele trei instituţii publice, sediile IPJ Sibiu, SRI şi Spitalul Clinic de Pediatrie.

De asemenea, pompierii au degajat doi copaci căzuţi pe strada Gorăslău, din care unul pe o maşină, fără să fie nimeni rănit.

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Alertele emise de ANM

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 22 iunie, ora 10:30– 24 iunie, ora 21

Fenomene vizate: vreme călduroasă, disconfort termic

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ - COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 iunie, intervalul orar 12 – 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat

Zone afectate: Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei

Luni (22 iunie) în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, transmite ANM.

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ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ - COD GALBEN de averse însemnate cantitativ

Interval de valabilitate: 22 iunie, intervalul orar 12 – 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: la munte, Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei

În intervalul menționat, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp, transmite ANM.

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ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ - COD GALBEN 23 iunie, marți, orele 12 - 21

Interval de valabilitate: 23 iunie, intervalul orar 12 – 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: la munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei

În intervalul menționat, în zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.

Notă: Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj, transmite ANM.

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