Cum îți protejezi animalele în sezonul cald. Recomandările ANSVSA - AI

ANSVSA a transmis recomandări pentru protejarea animalelor în perioadele de caniculă.

Asigurarea unor adăposturi care să protejeze animalele de expunerea directă la soare, accesul permanent la apă proaspătă şi furaje adecvate, verificarea funcţionării sistemelor de adăpare, ventilaţie şi furajare, sunt câteva dintre recomandările făcute vineri de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) pentru protejarea animalelor în sezonul cald.

Ce obligații au proprietarii de animale în zilele cu temperaturi ridicate

"Animalele crescute în spaţii deschise trebuie să beneficieze de zone umbrite şi surse de apă potabilă, iar utilizarea animalelor de tracţiune în intervalul orar 12:00-18:00, dacă temperatura la umbră depăşeşte 25C este interzisă. Deţinătorii de animale de companie au obligaţia de a le asigura adăpost şi apă şi de a nu le lăsa în vehicule parcate, fără ventilaţie", se arată într-un comunicat al ANSVSA transmis AGERPRES.

De asemenea, transportatorii de animale trebuie să verifice condiţiile de microclimat din mijloacele de transport, să adapteze densitatea de încărcare la condiţiile meteorologice şi să dispună de planuri de urgenţă pentru situaţiile neprevăzute.

Avertismentul ANSVSA: Canicula poate afecta grav sănătatea animalelor

"Perioadele cu temperaturi ridicate pot avea efecte semnificative asupra sănătăţii şi bunăstării animalelor. Asigurarea apei, a zonelor umbrite şi a unor condiţii corespunzătoare de adăpostire şi transport reprezintă măsuri esenţiale pe care fiecare deţinător trebuie să le adopte pentru a preveni apariţia unor probleme grave", a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, citat în comunicat.

ANSVSA monitorizează permanent respectarea normelor privind bunăstarea animalelor şi recomandă deţinătorilor să contacteze medicul veterinar ori de câte ori observă modificări ale stării de sănătate sau ale comportamentului animalelor.

Vremea se va încălzi considerabil pe parcursul următoarelor două săptămâni (15 - 28 iunie), la nivelul întregii ţări, inclusiv în zonele montane, însă ploile sub formă de aversă se vor semnala pe aproape întreg intervalul de prognoză, în special la jumătatea acestei săptămâni, precum şi în a doua parte a perioadei analizate, arată prognoza de specialitate publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).