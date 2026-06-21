Patru zile de veme călduroasă şi disconfort termic în Bucureşti; perioade cu furtuni şi grindină

pisică în București

Bucureştenii vor avea parte de patru zile de vreme călduroasă, cu temperaturi de până la 33 de grade Celsius şi disconfort termic în creştere, însă sunt aşteptate şi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, căderi de grindină, potrivit prognozei speciale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru intervalul 21-24 iunie.

Astfel, până luni dimineaţa la ora 9:00, vremea se va menţine călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creştere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, când va creşte probabilitatea pentru averse slabe (2 - 3 litri/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 - 32 de grade, iar cea minimă de 17 - 19 grade Celsius.

În intervalul 22 iunie, ora 9:00 - 23 iunie, ora 9:00, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 - 32 de grade, iar cea minimă de 17 - 19 grade.

În perioada 23 iunie, ora 9:00 - 24 iunie, ora 9:00, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare seara, când va creşte probabilitatea pentru averse (5 - 8 litri/mp) şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 32 - 33 de grade, iar cea minimă va fi de 18 - 20 de grade Celsius.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de miercuri, în intervalul orar 9:00 - 21:00, vremea se va menţine călduroasă şi disconfortul termic ridicat (indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi), iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere. Astfel, cerul va fi variabil, însă după-amiaza vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torenţiale (se vor acumula 5 - 8, izolat peste 12 litri/mp), frecvente descărcări electrice şi căderi de grindină de mici şi posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală de 40 - 45 km/h) şi posibil vijelii. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade.

Meteorologii precizează că pentru municipiul Bucureşti este în vigoare duminică o informare meteorologică de vreme călduroasă, disconfort termic şi manifestări de instabilitate atmosferică.