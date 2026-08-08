Vremea București: Prognoza meteo până în 14 august pentru Capitală. Alertă de vijelii, furtuni și grindină emisă de ANM

Foto Ilustrativ/ Urmări ale codului roșu de ploi și vânt cu intensitate crescută în zona Poligrafiei din București, 1 iulie 2026. Inquam Photos/Octav Ganea

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru București, pentru următoarele zile. Iată cum va fi vremea în Capitală.

Vremea București: sâmbătă, 8 august

”Valul de căldură va persista, va fi caniculă, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, astfel că disconfortul termic se va menține ridicat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza va crește probabilitatea pentru înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (cu viteze de 40...55 km/h), averse (2...8 l/mp și izolat peste 10...15 l/mp) și descărcări electrice.

Vremea București: duminică, 9 august

Vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 15...18 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Vremea pentru luni, 10 august

Vremea va fi frumoasă, dar se va menține călduroasă. Temperatura maximă va fi de 32...34 de grade, iar cea minimă de 15...19 grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea marți: Prognoza meteo pentru 11 august

Vremea se va menține frumoasă și se va încălzi ușor. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Cum va fi vremea în București miercuri

Vremea se va menține caniculară, cu disconfort termic ridicat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 grade. Cerul va fi variabil, iar după orele amiezii vor fi înnorări temporare și posibil averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări seara și noaptea.

Vremea pentru joi, 13 august

Valorile termice vor fi în scădere față de intevalul anterior, astfel că maxima va fi de 28...30 de grade, iar minima de 14...16 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va prezenta intensificări, cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei.

Prognoza meteo pentru vineri, 14 august

Vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 15...16 grade” anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru București.

Vijelii și averse cu grindină în București

Astăzi, de la ora 12:00, Capitala a intrat sub Cod Galben, cu valabilitate până la ora 22:00, de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ. Zonele afectate sunt jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei, local la munte.

”În jumătatea de vest a Munteniei, estul Olteniei, sudul și estul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30...50 l/mp” anunță meteorologii, precizând că ”manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Olteniei, Munteniei și Transilvaniei”.