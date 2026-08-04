ANM, recomandări de vacanță pe timp de caniculă: Ce se întâmplă cu apa mării în august / video

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Florinela Georgescu, director în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a venit cu recomandări de vacanță pentru români în această perioadă caniculară.

Majoritatea românilor își fac concediile în august, iar în acest an, începutul ultimei luni de vară este caracterizat de un val de caniculă pronunțat la nivelul întregii țări. După o lună iulie destul de instabilă atât din punct de vedere al precipitațiilor, cât și din punct de vedere termic, cu fenomene meteorologice extreme, cel puțin prima jumătate din august se prefigurează cu precipitații deficitare și temperaturi deosebit de ridicate. În acest context, Florinela Georgescu, director ANM, a precizat, într-un interviu la DC News, că „cele mai potrivite locuri pentru vacanțe în această perioadă sunt zonele de munte“.

„Așteptăm o vreme frumoasă, dar și temperaturile vor fi agreabile. Nici la mare nu este rău, dar la mare trebuie să fim obișnuiți cu temperaturi mai ridicate“, a punctat specialistul.

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Ce este fenomenul de upwelling și cum afectează apa Mării Negre?

În ceea ce privește apa mării, care luna trecută a fost foarte rece, ajungând la 12-13 grade Celsius, Florinela Georgescu a precizat că aceasta s-a mai încălzit, însă tot este posibil să mai apară fenomenul de upwelling, prin care apa mai rece din adâncuri este adusă la suprafață.

„S-a încălzit și apa mării. Nu este însă exclus să aibă variații termice, pentru că în aceste zile va fi predominantă circulația sudică, circulație care încurajează upwelling-ul, acel proces de urcare a apei mai reci din straturile mai joase ale mării“, a spus, la DC News, directorul ANM Florinela Georgescu.

Upwelling-ul este un fenomen oceanografic prin care apa rece, densă și bogată în nutrienți din adâncuri urcă spre suprafața apei, înlocuind apa caldă împinsă de vânt.

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Avertisment ANM: Cod roșu de temperaturi extreme în mai multe județe din țară

Meteorologii au prelungit până pe 4 august avertizarea Cod roşu de căldură intensă şi temperaturi extreme, care vizează judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad.

Potrivit unor noi alerte emise duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie, valul de căldură intens va persista şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în judeţul Satu Mare şi de 39...40 de grade în judeţele Bihor şi Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 23...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.