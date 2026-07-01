Nou cod roșu în Capitală: Elena Mateescu (ANM) a spus dacă ne putem aștepta la o furtună ca în seara precedentă

Nori de furtună. Sursa foto: Agerpres

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a venit cu noi informații, în contextul unui nou cod roșu de vreme rea în Capitală.

În cursul după-amiezii de miercuri, 1 iulie 2026, a fost emis un mesaj RO-ALERT de cod roșu de vreme rea în Capitală. Alerta vine după ce, ieri, Bucureștiul a fost lovit de cea mai puternică furtună din ultimii 40 de ani.

Într-o intervenție telefonică la România TV, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a venit cu noi informații privitoare la codul roșu.

„Au fost emise în urmă cu câteva minute trei avertizări pentru localități din Ilfov și una pentru Municipiul București ce vizează în primul rând rafale de vânt de 80-90 km/h, averse torențiale, cu o probabilitate să consemnăm cantități de 20-40 l/mp, dar și grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm. De altfel, avertizarea meteorologică generală de cod portocaliu a intrat în vigoare la ora 15:00 și vizează areale extinse din vestul și sudul țării, inclusiv Municipiul București. Până mâine dimineață la ora 06:00, așteptăm perioade de instabilitate atmosferică accentuată și este posibil să consemnăm în continuare cantități de 30-40 l/mp, iar pe arii restrânse, chiar 50-60 l/mp, iar vântul la rafală să ajungă izolat la peste 100 km/h“, a spus Elena Mateescu.

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Întrebată dacă furtuna din această seară ar putea fi la fel de puternică precum cea din seara precedentă, Elena Mateescu a precizat:

„Astăzi, în Capitală au fost maxime în jurul a 30 de grade, iar pe măsură ce dinamica fenomenelor este în desfășurare, așteptăm să vedem o intensitate a vântului de 80-90 km/h.

Ce a fost ieri a fost în cu totul alt context, deoarece de la valori de 39 de grade Celsius, în mai puțin de o oră am scăzut la cel mult 22 de grade, iar diferența și amplitudinea termică dintre cele două mase de aer a făcut ca pe sistemul multicelular format deasupra Bucureștiului să avem cantități impresionante de precipitații“, a mai zis, la România TV, Elena Mateescu, directorul general al ANM.