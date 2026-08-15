UE a mobilizat trei elicoptere şi două avioane pentru a ajuta la stingerea incendiilor din Belgia

Sursa foto: Agerpres/ Rol ilustrativ

Uniunea Europeană a trimis elicoptere și avioane pentru a ajuta la stingerea incendiului de vegetație din estul Belgiei.

Uniunea Europeană a mobilizat sâmbătă trei elicoptere şi două bombardiere cu apă pentru a ajuta la eforturile de stingere a incendiului de vegetaţie din estul Belgiei, a anunţat comisarul european pentru pregătire şi gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, după ce guvernul de la Bruxelles, solicitase asistenţă europeană, transmit Reuters şi dpa.

Elicoptere şi avioane suplimentare din Republica Cehă, Suedia şi Olanda au fost desfăşurate, a scris Hadja Lahbib pe X.

Cel mai grav incendiu din Belgia din ultimele trei decenii

Incendiul, cele mai grav înregistrat în Belgia în ultimele trei decenii, au distrus începând de vineri la prânz aproximativ 1.600 de hectare de vegetaţie în apropierea oraşului Baelen, aflat la circa 25 de kilometri de frontiera cu Germania.

Pompierii germani ajută la eforturile de stingere a focului încă de vineri seară, potrivit autorităţilor locale. Agenţia pentru protecţie civilă din Belgia a cerut ajutor din partea armatei.

Numeroase ţări europene, printre care Belgia, au fost lovite în această săptămână de al cincilea val de căldură din ultimele trei luni. Pompierii şi fermierii au reuşit să pompeze apă din lacurile din zonă pentru a stinge flăcările, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de transport şi infrastructură al regiunii belgiene Valonia.