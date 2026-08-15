Putin transmite că Rusia şi Coreea de Nord cooperează "pentru a asigura securitatea şi stabilitatea regională"

Președintele nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Preşedintele rus i-a transmis liderului nord-coreean că Moscova şi Phenianul cooperează în toate domeniile şi îşi coordonează eforturile pentru a asigura securitatea şi stabilitatea regională

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis liderului nord-coreean Kim Jong-un că Moscova şi Phenianul cooperează în toate domeniile şi îşi coordonează eforturile pentru a asigura securitatea şi stabilitatea regională, a relatat sâmbătă agenţia de stat nord-coreeană KCNA, citată de Reuters.

Putin a declarat într-un mesaj adresat lui Kim, cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominaţia colonială japoneză, că este încrezător că Rusia şi Coreea de Nord vor continua "activitatea comună constructivă" în problemele bilaterale şi internaţionale, a relatat KCNA.

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Kim a vizitat vineri Turnul Eliberării din Phenian pentru a aduce un omagiu soldaţilor sovietici care au luptat împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial, potrivit KCNA. Pe o coroană de flori depusă la turn, în numele lui Kim, scria: "Nu uităm isprăvile martirilor armatei sovietice".

Kim a declarat că moştenirea legăturilor de sânge şi a prieteniei de luptă dintre cele două ţări a devenit o piatră de temelie a relaţiilor lor în creştere, potrivit KCNA.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev i-a transmis, de asemenea, salutări lui Kim, a anunţat KCNA.

Mesajele şi vizita lui Kim subliniază aprofundarea legăturilor dintre Moscova şi Phenian, care au stârnit îngrijorare internaţională cu privire la sprijinul acordat de Coreea de Nord războiului Rusiei în Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în repetate rânduri că Rusia foloseşte rachete nord-coreene împotriva Ucrainei, a acuzat Phenianul că "furnizează Moscovei rachete şi muniţie" şi că a promis mai multe trupe pentru efortul de război.

Analişti apreciază că Phenianul încearcă să prezinte Asia de Nord-Est ca o competiţie între blocuri rivale pentru a-şi justifica programele de armament şi a consolida sprijinul primit din partea Beijingului şi a Moscovei.

Volodimir Zelenski afirmă că Rusia a folosit rachete nord-coreene împotriva ţării sale

Volodimir Zelenski a afirmat marţi că armata rusă a utilizat rachete balistice nord-coreene pentru a lovi oraşul Zaporojie, situat în sudul Ucrainei, unde cel puţin şase persoane au fost ucise luni noaptea, relatează France Presse.

Oraşul a fost lovit de rachete balistice nord-coreene, (rachete ruseşti) Zircon şi bombe aeriene ghidate, a scris Zelenski pe platforma X, denunţând un atac brutal, conceput pentru a cauza pagube maxime.

Oraşul Zaporojie, ce avea peste 700.000 de locuitori înainte de începerea războiului din Ucraina, a fost vizat luni noaptea de o lovitură masivă soldată cu cel puţin şase morţi şi 19 răniţi, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov.

Coreea de Nord este un aliat al Rusiei şi relaţiile între cele două ţări s-au consolidat de la începerea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

În 2024, Moscova şi Phenianul au încheiat un acord în domeniul apărării şi mii de soldaţi nord-coreeni au participat la lupte contra forţelor ucrainene în regiunea rusă Kursk în 2024-2025.

Kievul a acuzat deja Rusia în trecut că a utilizat arme de producţie nord-coreeană în acţiunile sale militare contra Ucrainei.