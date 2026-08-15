Permis de conducere de la 17 ani şi suspendare valabilă în toată Uniunea Europeană. Când se vor aplica şi în România noile reguli UE

Bărbatul a picat automat examenul auto. Foto: Unsplash

Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie, a vorbit, la emisiunea DC Conducem, despre noile reglementări propuse la nivel european privind obţinerea permisului de conducere.

Reguli noi pentru obținerea și folosirea permisului de conducere urmează să fie aplicate în România începând din noiembrie 2029, după transpunerea lor în legislația națională. Printre cele mai importante schimbări se numără posibilitatea ca tinerii să obțină permisul de la 17 ani, cu obligația de a conduce însoțiți de un adult, un examen auto axat mai mult pe riscurile din trafic, recunoașterea suspendării permisului la nivelul întregii Uniuni Europene și introducerea permisului digital.

Președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație, Cătălin Codescu, consideră că noile măsuri sunt, în principiu, benefice și că perioada de început a experienței la volan este esențială pentru formarea comportamentului viitorilor șoferi.

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“La nivel europea vor fi impuse noi condiţii pentru obţinerea permisului de conducere, reguli care vor trebui aplicate în România din noiembrie 2029, trebuind a fi transpuse în legislaţia naţională cu un an înainte. Practic, tinerii de 17 ani vor putea avea permis de conducere dar vor trebui să conducă însoţiţi de un adult, examenul auto va pune un accent mai mare pe riscurile din trafic, suspendarea permisului de conducere va fi valabilă în întreaga Uniune Europeană, iar permisul nu va mai fi necesar în format fizic, va putea fi digital pe telefon sau alte dispozitive”, a explicat Florin Răvdan, realizatorul emisiunii.

Întrebat dacă sunt bune şi pot fi aplicate în ţara noastră aceste măsură, Cătălin Codescu a răspuns:

“Ele provin de la o instituţie care, cel puţin din punct de vedere legislativ, este responsabilă şi care nu face nimic decât argumentat, în baza unor studii, analize foarte riguroase, evaluări ştiinţifice, tehnice, chiar academice pentru a găsi soluţiile oportune.

Segmentul 17-18 ani, din punctul de vedere al etapelor dezvoltării umane, ambele vârste sunt în aceeaşi etapă. Din acest punct de vedere, nu prezintă niciun fel de risc. Din contră, faptul că apar reguli suplimentare pentru aceşti noi posesori ai permisului de conducere, aici este elemental pozitiv care va putea îmbunătăţi mult lucrurile. De ce? Pentru că în primele momente după ce obţin permisul, ei îşi creează şi o percepţie cu privire la trafic. Ori dacă atunci trebuie să circule mai atent că există mai multe reguli, trebuie să fie însoţit de un adult posesor de permis cu ceva vechime care îl poate îndruma, aceste lucruri sunt mult mai importante decât faptul că nu mai vorbim de 18 ani, ci de 17 ani, vârsta la care pot obţine permisul de conducere.

Venind de la Comisia Europeană, de oameni care iau decizii în urma unor studii foarte riguros realizate, eu le găsesc a fi pozitive. Rămâne de văzut în ce manieră le vom transpune în legislaţia românească şi când le transpunem”.