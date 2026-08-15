BANCUL ZILEI: Soțul, plecat în delegație...

Bancul zilei. Un tip trebuie să plece în delegație în străinătate pentru un an.

Cum avea o nevastă foarte frumoasă și nu prea avea încredere în ea, îl roagă pe vecinul lui, cu care era foarte bun prieten, să fie cu ochii în patru și să-l anunte zilnic, printr-un SMS, dacă vede ceva neobisnult la el acasă.

În fiecare zi tipul primea un SMS de la vecin cu acelasi text: ”nimic neobisnuit” și se linistea.

După trei luni însă, primeste următorul SMS:

”Ăla care venea în fiecare noapte la nevastă-ta, aseară a lipsit"