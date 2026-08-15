Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Soțul, plecat în delegație...

BANCUL ZILEI: Soțul, plecat în delegație...

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 15 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
banc4_81953200

Bancul zilei. Un tip trebuie să plece în delegație în străinătate pentru un an.

Cum avea o nevastă foarte frumoasă și nu prea avea încredere în ea, îl roagă pe vecinul lui, cu care era foarte bun prieten, să fie cu ochii în patru și să-l anunte zilnic, printr-un SMS, dacă vede ceva neobisnult la el acasă.

În fiecare zi tipul primea un SMS de la vecin cu acelasi text: ”nimic neobisnuit” și se linistea.

După trei luni însă, primeste următorul SMS:

”Ăla care venea în fiecare noapte la nevastă-ta, aseară a lipsit"

Vezi și: BANCUL ZILEI: Destinul...

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Bancul zilei
Citește mai multe din Bancul zilei
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close