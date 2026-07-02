Imaginile zilei cu o tornadă impresionantă formată pe Lacul Constanța, în sudul Germaniei / video

O tornadă impunătoare a măturat un lac german în timpul unei furtuni puternice.
În ultimele ore, pe rețelele de socializare s-au viralizat imagini cu o tornadă care s-a format deasupra Lacului Constanța, lângă orașul Lindau, miercuri, potrivit The Sun.
Coloana de aer și ceață s-a înălțat spre cer chiar în mijlocul lacului lung de 63 de kilometri, din poalele Alpilor, la granița cu Austria și Elveția.
Fenomentul a durat aproximativ 15 minute și a putut fi văzut de la kilometri distanță.
Tornada a tranzitat lacul și apoi s-a îndreptat în direcția orașului Lindau din Bavaria, pe malul de nord-est.
Meteorologul Kai-Uwe Nerding a declarat că viteza vântului era dificil de estimat, dar, cel mai probabil, tornada se deplasa cu o viteză cuprinsă între 100 și 150 de kilometri pe oră.
Nu au fost raportate pagube, iar poliția a confirmat că nu au fost raportate situații de urgență pe lac.
????????— ozzy1871 (@ozzy0123pi) July 2, 2026
????️ Spektakuläre Szenen am Bodensee: Plötzlich wächst am Mittwoch ein Trichter aus den Wolken über dem Bodensee. Minutenlang zieht ein gewaltiger Tornado über das Wasser und sorgt bei Hunderten Beobachtern für Staunen – und Gänsehaut.
Gegen 13.10 Uhr bildete sich vor… pic.twitter.com/h78jmK0fvz