Imaginile zilei cu o tornadă impresionantă formată pe Lacul Constanța, în sudul Germaniei / video

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O tornadă impunătoare a măturat un lac german în timpul unei furtuni puternice.

În ultimele ore, pe rețelele de socializare s-au viralizat imagini cu o tornadă care s-a format deasupra Lacului Constanța, lângă orașul Lindau, miercuri, potrivit The Sun.

Coloana de aer și ceață s-a înălțat spre cer chiar în mijlocul lacului lung de 63 de kilometri, din poalele Alpilor, la granița cu Austria și Elveția.

Fenomentul a durat aproximativ 15 minute și a putut fi văzut de la kilometri distanță.

Tornada a tranzitat lacul și apoi s-a îndreptat în direcția orașului Lindau din Bavaria, pe malul de nord-est.

Meteorologul Kai-Uwe Nerding a declarat că viteza vântului era dificil de estimat, dar, cel mai probabil, tornada se deplasa cu o viteză cuprinsă între 100 și 150 de kilometri pe oră.

Nu au fost raportate pagube, iar poliția a confirmat că nu au fost raportate situații de urgență pe lac.