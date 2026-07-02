Incendiu devastator într-un spital din Germania. Doi morți și peste 30 de răniți

Un incendiu violent/ rol ilustrativ. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @hudazip01

Un incendiu izbucnit într-un spital din nordul Germaniei s-a soldat cu moartea a doi pacienți și rănirea a peste 30 de persoane.

Doi oameni au murit într-un incendiu la un spital din oraşul Ludwigslust, din nordul Germaniei, lângă Schwerin, informează joi dpa.

O purtătoare de cuvânt a districtului Ludwigslust-Parchim a declarat pentru dpa că cele două victime erau pacienţi.

Poliţia a estimat numărul răniţilor la peste 30, dar purtătoarea de cuvânt a districtului a declarat că niciunul dintre ei nu a suferit răni grave.

Constatările iniţiale sugerează că incendiul a izbucnit în camera unui pacient. Nu a fost imediat clar dacă cele două persoane care au murit se aflau în aceeaşi cameră.

Structura acoperişului spitalului a luat foc

Structura acoperişului spitalului a luat foc în jurul orei 4:30 (02:30 GMT), potrivit autorităţilor. Pacienţii şi personalul au fost evacuaţi din clădire în timp ce serviciile de urgenţă au intervenit.

Iniţial nu a fost clar câte persoane au fost scoase din spital.

Spre dimineaţă, flăcări şi fum se ridicau de pe acoperişul clădirii cu cinci etaje. Afară, oameni înfăşuraţi în pături puse la dispoziţie de salvatori stăteau aşezaţi pe iarbă, în faţa spitalului.

Personalul transporta pacienţi în curtea spitalului, în timp ce unii pacienţi au putut merge încet afară singuri. Alţii aşteptau în scaune cu rotile sau pe bănci în afara clinicii. Mulţi aveau prosoape înfăşurate în jurul umerilor.

Conform site-ului web al spitalului, unitatea are 160 de paturi. Este singurul spital din Ludwigslust şi oferă îngrijiri medicale de bază şi standard pentru regiune, conform Agerpres.

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