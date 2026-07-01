A fost stabilită data alegerilor prezidenţiale din Franţa. Cine e în cursă pentru a-l înlocui pe Emmanuel Macron

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Guvernul francez a stabilit data alegerilor prezidenţiale. Emmanuel Macron îşi termină al doilea mandat de preşedinte şi nu mai poate candida.

Astfel, turul I al alegerilor prezidenţiale va avea loc pe data de 18 aprilie 2027, în timp ce turul al II-lea se va desfăşura pe 2 mai 2027.

Decizia a fost oficializată miercuri de Consiliul Miniştrilor.

Marine Le Pen speră să poată candida pentru a patra oară la alegerile prezidenţiale, dar depinde de decizia instanţei, care vine pe 7 iulie. Marine Le Pen a candidat în 2012, când a terminat pe locul al treilea, iar apoi a fost de fiecare dată candidatul de pe locul II, învinsă de Emmanuel Macron.

Dacă Marine Le Pen nu va avea voie să candideze, principalul candidat al extremei drepte ar putea fi Jordan Bardella.

Şi doi dintre foştii premieri ai Franţei vor să candideze la cea mai înaltă funcţie din statul francez. Este vorba despre Edouard Phillipe şi Gabriel Atal. Pe listă se află şi liderul extremei stânga, Jean Luc Melenchon.

Conform Constituţiei franceze, alegerile prezidenţiale trebuie să fie organizate cu 25-30 de zile înainte ca preşedintele în funcţie să îşi termine mandatul, conform France24. Emmanuel Macron este preşedinte al Franţei până pe 13 mai 2027.

Calendarul alegerilor a stârnit controverse

Al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, de pe 2 mai 2027, va avea loc la doar o zi după marşul tradiţional al sindicaliştilor, care are loc pe 1 mai. Astfel, în 2027 liderii politici nu vor putea face declaraţii care să influenţeze votanţii, fiind vorba de ziua premergătoare votului.

Bruno Retailleau, liderul partidului conservator Les Republicains, a spus că alegerea datelor "nu a fost neutră" şi a transmis că Guvernul a adoptat un calendar care avantajează stânga politică. Guvernul Franţei a respins acuzaţiile.