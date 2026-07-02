A. Caramitru, după cazul Pașca: Exemplul din Elveția. ”Noi nu suntem civilizați, suntem de o prostie inimaginabilă”

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Andrei Caramitru explică, în contextul azilelor lui Viorel Pașca, de ce sistemul aplicat de acesta este comparabil cu cel din Elveția, dar acolo este văzut ca un beneficiu, nu ca o problemă.

”Apropo de azilele de bătrâni. Nu știu cazul dar pot să vă povestesc despre sistemul din Elveția. Acolo - majoritatea oamenilor (inclusiv din familii bogate) decid să se mute la un azil la sfârșitul vieții. E ciudat să nu mergi - ideea e ca așa ești mai bine îngrijit și nu deranjezi familia cu bătrânețea ta. Chestie culturală.

Cine deține azilele? 23% statul. 30% ONG-uri. 47% companii private cu scop lucrativ, adică profit. Da da. Șocant!

Bun. Cum funcționează exact mecanismul?

- când ajungi acolo aloci pensia și ajutoarele sociale către azil. Și azilul din banii ăia îți dă cazarea mâncarea etc.

- ONG-urile mai iau și bani de la donatori - și pot așa să țină și pe cei mai săraci / cu pensii mici (care nu acoperă costurile)

- azilele NU sunt spitale. Dacă ai problema de sănătate evident ca te trimit la doctor sau aduc un doctor la locație. Una e azil - alta e spital.

Tot mecanismul ăsta este reglementat, permite chiar profitul și e acceptabil e un business, e văzut ca un beneficiul pentru sistemul elvețian nu o “problema”.

Există de la azile de super lux până la azile “pentru săraci” cu servicii mult mai reduse. În funcție de câtă pensie și bani ai, e simplu. Dar sunt toate civilizate.

În general - în țările civilizate - este foarte bine înțeleasă tema îngrijirilor paleative. Ideea e ca bătrânețea e normală și naturală. Bolile terminale sunt acceptate ca fiind terminale - și ideea e să îți facă viața cât mai acceptabilă la final nu să fie obligați doctorii să te taie spintece să mori în spital deși nu ai nici o șansă de a te face bine.

E chiar văzut ca ceva horror cvasi ilegal să te ambiționezi medical să faci oamenii să sufere degeaba. Mă rog . Pe scurt, noi nu suntem civilizați. Nu înțelegem nimic. Suntem de o prostie inimaginabilă. Barbari. Ne batem singuri joc de noi, și vom suferi și suferim tot noi din prostia asta generală” scrie analistul Andrei Caramitru, pe Facebook.

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Andrei Caramitru a adăugat: ”Mai e o chestie pe care v-o zic. În generațiile medii sau tinere - fac mult mai puțini copii, se căsătoresc mult mai puțin. Deci proporția peste 20-30 de ani de oameni bătrâni singuri cuc va fi uriașă . Și întrebarea e ce vom face că se pare că nu vrem sa înțelegem. Mare parte dintre generațiile noastre o să aibă nevoie de așa ceva. Și dacă nu au așa ceva vor avea un final de viață horror”.