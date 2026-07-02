A. Caramitru, după cazul Pașca: Exemplul din Elveția. ”Noi nu suntem civilizați, suntem de o prostie inimaginabilă”

Andrei Caramitru explică, în contextul azilelor lui Viorel Pașca, de ce sistemul aplicat de acesta este comparabil cu cel din Elveția, dar acolo este văzut ca un beneficiu, nu ca o problemă.
”Apropo de azilele de bătrâni. Nu știu cazul dar pot să vă povestesc despre sistemul din Elveția. Acolo - majoritatea oamenilor (inclusiv din familii bogate) decid să se mute la un azil la sfârșitul vieții. E ciudat să nu mergi - ideea e ca așa ești mai bine îngrijit și nu deranjezi familia cu bătrânețea ta. Chestie culturală.
Cine deține azilele? 23% statul. 30% ONG-uri. 47% companii private cu scop lucrativ, adică profit. Da da. Șocant!
Bun. Cum funcționează exact mecanismul?
- când ajungi acolo aloci pensia și ajutoarele sociale către azil. Și azilul din banii ăia îți dă cazarea mâncarea etc.
- ONG-urile mai iau și bani de la donatori - și pot așa să țină și pe cei mai săraci / cu pensii mici (care nu acoperă costurile)
- azilele NU sunt spitale. Dacă ai problema de sănătate evident ca te trimit la doctor sau aduc un doctor la locație. Una e azil - alta e spital.
Tot mecanismul ăsta este reglementat, permite chiar profitul și e acceptabil e un business, e văzut ca un beneficiul pentru sistemul elvețian nu o “problema”.
Există de la azile de super lux până la azile “pentru săraci” cu servicii mult mai reduse. În funcție de câtă pensie și bani ai, e simplu. Dar sunt toate civilizate.
În general - în țările civilizate - este foarte bine înțeleasă tema îngrijirilor paleative. Ideea e ca bătrânețea e normală și naturală. Bolile terminale sunt acceptate ca fiind terminale - și ideea e să îți facă viața cât mai acceptabilă la final nu să fie obligați doctorii să te taie spintece să mori în spital deși nu ai nici o șansă de a te face bine.
E chiar văzut ca ceva horror cvasi ilegal să te ambiționezi medical să faci oamenii să sufere degeaba. Mă rog . Pe scurt, noi nu suntem civilizați. Nu înțelegem nimic. Suntem de o prostie inimaginabilă. Barbari. Ne batem singuri joc de noi, și vom suferi și suferim tot noi din prostia asta generală” scrie analistul Andrei Caramitru, pe Facebook.
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Andrei Caramitru a adăugat: ”Mai e o chestie pe care v-o zic. În generațiile medii sau tinere - fac mult mai puțini copii, se căsătoresc mult mai puțin. Deci proporția peste 20-30 de ani de oameni bătrâni singuri cuc va fi uriașă . Și întrebarea e ce vom face că se pare că nu vrem sa înțelegem. Mare parte dintre generațiile noastre o să aibă nevoie de așa ceva. Și dacă nu au așa ceva vor avea un final de viață horror”.