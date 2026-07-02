Viorel Pașca află astăzi dacă va fi arestat 30 de zile. Noi informații și detalii din Dumbrava FOTO/VIDEO

Viorel Pașca a fost reținut, miercuri, pentrru 24 de ore. Acuzațiile aduse de DIICOT sunt grele, iar principala este că ar fi prejudiciat statul.

În jurul lui Viorel Pașca s-a format parcă ”cordon sanitar” de oameni care l-au cunoscut și știu ce a făcut bun. Acuzațiile, în mare parte, nu neagă ce a făcut Viorel Pașca bun, dar scot în evidență ce a făcut rău, respectiv neintrarea în legalitate. Anchetatorii mai consideră că oamenii aduși în casele de ajutor ale lui Viorel Pașca nu aveau starea necesară pentru a alege să fie acolo sau nu, dar și că acesta le lua pensia sau alte venituri.

Preotul din Dumbrava descrie cum erau ajutați cei nevoiași care ajungeau la Viorel Pașca: ”Mâncare la timp, îngrijiți, spălați... Deci când se ducea acolo – pentru că am asistat la un caz – se spăla, îi lua hainele și îi dădea haine noi”.

De fapt, preotul din sat n-a văzut doar oamenii care au venit la Pașca, ci și pe cei care au plecat la Dumnezeu. Numele lor stă pe fiecare cruce neagră de fier, pe terenul unde Viorel Pașca i-a înmormântat la fel, fără excepție. Pașca a ridicat și un momument aici, unul cu plăcuțe pe care sunt scrise multe răspunsuri la întrebările pe care oamenii le au astăzi:

captură foto ProTV

Viorel Pașca este apărat de un avocat puternic în această meserie, Răzvan Doseanu. ”Poziția domnului Pașca și a celorlalți este că acei oameni nu erau neglijați. Veneau, aduși de autorități, pentru că autoritățile nu le asigurau niciun fel de locație, de mijloace de subzistență” spune avocatul.

De fapt, nu doar avocatul. Fiecare caz a lui Pașca, fiecare revoltă, fiecare control erau publicate pe pagina sa de Facebook.

Recent, în 16 iunie, a publicat cazul unui bărbat bolnav ce urma să fie externat de la Spitalul Județean Oradea, în plină iarnă, după ce degetele de la mâini și de la picioare îi fuseseră amputate, dar casa în care trăia acesta avea condiții inumane: ”era într-o stare avansată de degradare, fără încălzire, apă”. Acolo avea să ajungă bărbatul imobilizat la pat. Adică aici:

”Cu toate că primarul din localitatea unde locuia bolnavul le explica și încerca să-i convingă că dacă-l vor trimite acolo omul nu are șanse să trăiască prea mult, sugerându-le că bolnavul să fie trimis la Dumbrava, cei de la spital au rămas neclintiți în hotărârea lor: Nu îl vor trimite la Dumbrava. Târziu în noapte, un medic și-a asumat responsabilitatea, a trecut peste decizia "celor de mai sus" trimițând-ul la Dumbrava, într-adevăr, fără să ne sune în prealabil, fără anchetă socială, și fără să fi primit acordul nostru. Azi, bolnavul îi mulțumește acelui medic ce i-a salvat viața” nota Pașca, publicând următoarea filmare:

În ciuda a ceea ce a făcut bun Viorel Pașca, oamenii se întreabă dacă nu a făcut și rău, mai ales în contextul ultimelor dezvăluiri din anchetă: Descoperire uriașă în dosarul Asociației Dumnezeu Poartă de Grijă. Șase persoane au fost reținute, iar anchetatorii au găsit sute de carduri și sume mari de bani

”Dacă statul și-ar fi făcut treaba, nu ar fi fost o problemă la domnul Pașca și nu ar fi venit autoritățile publice la un privat să aducă oameni în stadii terminale, care puteau muri pe străzi” mai punctează avocatul său.

DIICOT susține că Viorel Pașca deține în prezent și controlează 14 proprietăți unde oferă asistență medicală și socială, inclusiv un bloc cu 12 apartamente, unde ar fi urmat să adăpostească femei abuzate.



