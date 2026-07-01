Cum arătau azilele lui Viorel Paşca, "Bunul Samaritean" FOTO. Deputat USR: Ambulanțe, spitale și autorități au apelat ani la rând la el

În aceste zile, s-a vorbit despre azilele ”groazei” conduse de Viorel Pașca, pe persoană fizică. Acuzațiile anchetatorilor sunt grave. De 20 de ani, cel numit ”bunul samaritean” adăpostea oameni ai străzii și bolnavi fără adăpost.

Viorel Pașca este acuzat de grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Anchetatorii afirmă că Pașca ”împreună cu alți trei suspecți, a constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți șapte membri, în scopul obținerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile”.

Activitatea informală a lui Viorel Pașca a început în anul 2005, când a primit sub acoperișul său primul om al străzii. De atunci, ar fi primit mii. Problema ar fi, de fapt, că adăposturile lui Viorel Pașca nu au operat niciodată ca o asociație licențiată oficial pentru servicii sociale. Timp de 20 de ani, el și-a desfășurat activitatea pe persoană fizică sau sub paravanul unor inițiative umanitare neacreditate, în localitatea Dumbrava, sub umbrela asociației ”Dumnezeu Poartă de Grijă”.

Pașca, acuzat că a adăpostit oameni vulnerabili în vederea obținerii de beneficii materiale

Înainte de a adăposti primul om al străzii, din anii `90, Viorel Pașca a fost asistent social. De-a lungul timpului, el a promovat intens pe rețelele sociale cazurile sociale pe care le primea, inclusiv pacienți trimiși direct de spitale din țară care nu mai aveau unde să-i cazeze.

”Sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție” folosite ca ”paravan” acuză anchetatorii, Viorel Pașca ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de serviciile de îngrijire ”în vederea obținerii de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”.

În acest sens, e acuzat că ”a recrutat, primit și adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința și pe care le-au menținut într-o stare de dependență și aservire”.

În acest context, anchetatorii specifică că azilele nu erau acreditate ”în condițiile legii, precum și faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privați, pot funcționa pe teritoriul României numai dacă sunt licențiate în condițiile legii”.

În continuare, susțin că ”victimele” nu au avut ”condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”.

În plus, cei decedați ar fi fost îngropați lângă cimitir.

Peste 13 milioane de lei ar fi primit Viorel Pașca din donații.

Conform comunicatului, persoanele vulnerabile sunt relocate ”în centre de asistență și îngrijire, capabile să asigure condiții adecvate de protecție, supraveghere și recuperare”, ca primă măsură fiind constituit un spital mobil.

Mesaje din comunitatea locală



De cealaltă parte, mai multe persoane publice și mesaje ale celor din Dumbrava susțin că oamenii respectivi ajungeau la Viorel Pașca aduși chiar de poliție și ambulanțe, neavând adăpost, de pe stradă sau din spitale. Cetățeni din comunitate ar fi vizitat frecvent azilele lui Viorel Pașca. ”Vizitez destul de des azilul și întreaga comunitate de aici o face. Nu știu ce spitale există în România cu așa condiții. Totul este curat, îngrijit, iar oamenii sunt foarte mulțumitori” arată un mesaj postat pe rețelele sociale, adăugând: ”Seara îi văd des cum ies ca o familie, pe terasă, afară, vorbesc și povestesc. M-a durut inima când întreg satul a fost înconjurat de autorități”.

Deputat USR: Ambulanțe, spitale și autorități au apelat ani la rând la Viorel Pașca

”Statul român nu l-a descoperit acum pe Viorel Pașca. L-a cunoscut, l-a folosit și s-a bazat pe existența lui ani la rând.

Ambulanțe, spitale și autorități au apelat ani la rând la Viorel Pașca pentru oameni pe care sistemul nu mai știa unde să îi ducă.

Astăzi, odată cu ancheta penală, nu trebuie să răspundă doar cei cercetați. Statul trebuie să explice și el destule.

Noi am fost de mai multe ori la casele lui Viorel Pașca și am dus ajutoare. Am văzut oameni fără adăpost, bolnavi în faze terminale și persoane abandonate de familie și de sistem, îngrijite de Viorel Pașca și oamenii săi.

Am văzut ambulanțe ale statului român care îi aduceau acolo. Am văzut inclusiv spitale care apelau la Viorel Pașca atunci când nu mai aveau soluții pentru bolnavii în faze terminale sau pentru cei vulnerabili.

Ani la rând, autoritățile au știut că acest așezământ nu era licențiat. Au făcut controale, iar rezultatele au fost bune. Oamenii erau îngrijiți, era curățenie, iar nimeni nu a reclamat că ar fi fost abuzat.

Ancheta trebuie să își urmeze cursul și toate aceste aspecte trebuie lămurite de justiție. Dar un lucru este deja evident: acest caz vorbește și despre eșecul statului român de a avea grijă de cei mai vulnerabili cetățeni ai săi.

Când statul nu mai este capabil să ofere servicii sociale esențiale, apar inevitabil oameni și organizații care încearcă să umple acest gol. Iar uneori chiar instituțiile publice ajung să se bazeze pe aceste soluții.

Dacă Viorel Pașca a încălcat legea, va răspunde în fața justiției. Dar dacă instituțiile statului au tolerat, au folosit și au alimentat ani la rând această situație, cine răspunde pentru asta?” scrie Silviu Dehelean, deputat USR de Bihor.

