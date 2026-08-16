Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Sinceritatea mamei

BANCUL ZILEI: Sinceritatea mamei

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 16 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
banc1

Bancul zilei. Într-un moment de liniște în familie, fetița își întreabă mama.

-Mami, noi trăim ca animalele?

-Într-un fel, da. De ce? 

-Înseamnă că eu sunt vițelușa, iar tati este taurul. Nu?

-Nu, tatăl tău este boul. Pe taur nu-l cunoști!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Soțul, plecat în delegație...

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Bancul zilei
Citește mai multe din Bancul zilei
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close