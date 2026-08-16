BANCUL ZILEI: Sinceritatea mamei

Bancul zilei. Într-un moment de liniște în familie, fetița își întreabă mama.

-Mami, noi trăim ca animalele?

-Într-un fel, da. De ce?

-Înseamnă că eu sunt vițelușa, iar tati este taurul. Nu?

-Nu, tatăl tău este boul. Pe taur nu-l cunoști!