ELCEN oprește CET Grozăvești. Ce trebuie să știe bucureștenii

Elcen a oprit CET Grozăvești din cauza caniculei. Ce se întâmplă cu apa caldă din București / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @mariiaklymenko1990

Electrocentrale București, ELCEN, va opri temporar și controlat activitatea CET Grozăvești, începând de duminică seara, 16 august, la ora 22:00. Centrala va rămâne oprită până luni, 17 august 2026, la ora 12:00.

Decizia vine în contextul unor lucrări realizate de Apa Nova București pentru relocarea unui debitmetru de pe branșamentul din Splaiul Independenței. Intervenția presupune întreruperea alimentării cu apă brută, necesară procesului de tratare chimică și producerii agentului termic.

„Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN) informează că va efectua o oprire temporară şi controlată a CET Grozăveşti în noaptea de duminică, 16 august (ora 22:00), până luni, 17 august 2026 (ora 12:00). Măsura este determinată în mod direct de o intervenţie externă: compania Apa Nova Bucureşti a notificat ELCEN cu privire la executarea unor lucrări de relocare a debitmetrului de pe branşamentul din Splaiul Independenţei nr. 227, acţiune ce presupune sistarea alimentării cu apă în intervalul duminică, ora 22:00 - luni dimineaţa, ora 05:00. Sursa de apă furnizată de Apa Nova este absolut necesară în procesul de tratare chimică pentru obţinerea apei dedurizate, utilizată în circuitul de termoficare pentru prepararea apei calde menajere furnizate via Termoenergetica către consumatorii finali. Sistarea alimentării cu apă brută pe durata lucrărilor derulate de Apa Nova împiedică desfăşurarea procesului tehnologic, motiv pentru care oprirea temporară a echipamentelor ELCEN este o măsură tehnică obligatorie”, se arată într-un comunicat al ELCEN.

De ce este necesară oprirea CET Grozăvești

Apa furnizată de Apa Nova are un rol important în procesul tehnologic desfășurat la CET Grozăvești. ELCEN folosește această apă pentru tratarea chimică și pentru obținerea apei dedurizate, utilizată ulterior în sistemul de termoficare.

În lipsa alimentării cu apă brută, centrala nu poate continua procesul necesar producerii agentului termic. Din acest motiv, ELCEN va opri temporar echipamentele pe durata intervenției anunțate.

Potrivit companiei, Apa Nova va întrerupe furnizarea apei începând de duminică, la ora 22:00, până luni dimineață, la ora 05:00.

Cum vor fi afectați locuitorii din București

ELCEN a stabilit oprirea centralei într-un interval cu un consum mai redus de energie termică, pentru a limita efectele asupra populației. Locuitorii din zona alimentată de CET Grozăvești ar putea observa luni dimineață o reducere temporară a parametrilor apei calde.

Potrivit sursei citate, pentru ca impactul asupra locuitorilor Capitalei să fie cât mai redus, ELCEN a coordonat manevrele, astfel încât oprirea centralei să aibă loc duminică noaptea, la ora 22:00, acoperind intervalul orar cu cel mai scăzut consum de energie termică din săptămână.

Astfel, efectul asupra consumatorilor din zona deservită de CET Grozăveşti va fi minim.

Când revine CET Grozăvești la funcționarea normală

După finalizarea lucrărilor realizate de Apa Nova, echipele ELCEN vor începe imediat procedurile necesare pentru repornirea instalațiilor. Compania estimează că CET Grozăvești va reveni la parametrii normali de furnizare până luni, la ora 12:00.

„Echipele ELCEN vor relua imediat alimentarea şi pregătirea instalaţiilor după finalizarea lucrărilor Apa Nova de luni dimineaţă, astfel încât, până la ora 12:00, CET Grozăveşti va reveni la parametrii normali de furnizare”, se menţionează în comunicat.