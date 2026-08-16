12 morţi şi 10 răniţi într-un accident rutier în Ungaria. Un autocar polonez a fost implicat

Accident Ungaria M3. Sursa: Agerpres

Un accident rutier soldat cu 12 persoane decedate şi cel puţin 10 persoane rănite a avut loc în Ungaria.

12 oameni şi-au pierdut viaţa şi cel puţin 10 au fost răniţi după ce un autocar polonez a fost implicat într-un accident în Ungaria, a anunţat duminică premierul ungar, Peter Magyar, într-o postare pe Facebook, informează Reuters.

"12 oameni și-au pierdut viața și cel puțin zece au fost grav răniți în cursul nopții, când un autocar polonez s-a răsturnat într-un șanț pe autostrada M3.

Sincere condoleanțe familiilor victimelor! Sunt recunoscător celor care au participat la operațiunile de salvare", a scris Peter Magyar.

Autobuzul a intrat într-un şanţ şi s-a răsturnat duminică dimineaţă, în apropiere de oraşul Mezokeresztes din estul Ungariei, potrivit poliţiei, care a adăugat că autocarul se îndrepta spre oraşul Nyiregyhaza pe autostradă când s-a produs accidentul.

Agenţia de ştiri ungară MTI, citată de Reuters, a relatat că în autocar se aflau 57 de pasageri şi doi şoferi.

"Un autocar înmatriculat în Polonia, care circula pe autostrada M3 spre Nyiregyhaza... a deviat de pe porţiunea dreaptă de drum într-un şanţ şi s-a răsturnat. Informaţiile preliminare sugerează că cel mai probabil şoferul a adormit", a declarat poliţia pe site-ul său web.

Doisprezece persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte câteva au fost rănite în accident, a adăugat poliţia, care a anunţat reţinerea şoferului autocarului.

Răniţii au fost transportaţi la spital.

Posfai Gabor, unul dintre liderii Tisza, a relatat şi el ce s-a întâmplat.

"În accidentul de autocar petrecut peste noapte pe autostrada M3 a fost implicat un autocar înmatriculat în Polonia, care s-a răsturnat. Polițiștii și pompierii s-au deplasat la fața locului în număr mare, existând totodată și sprijin din partea civililor pentru mutarea vehiculului avariat.

Conform informațiilor actuale, 12 persoane și-au pierdut viața în accident. La bordul autocarului se mai aflau 47 de persoane, dintre care mai multe au fost grav rănite. Sincere condoleanțe familiilor victimelor și mulțumiri celor care au participat la operațiunile de salvare pentru munca lor dedicată.

Șoferul vehiculului implicat în accident a fost reținut", a scris Posfai Gabor.