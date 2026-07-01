VIDEO - Cerere în căsătorie amețitoare în vârful Empire State Building din New York, cu final surpriză! Cine sunt cascadorii ruși care au sfidat pericolul

Foto Pexels - Empire State Building - New York

Un cuplu de artişti ruşi renumiți pentru acţiunile lor temerare a escaladat miercuri Empire State Building din New York, unde a desfăşurat un banner uriaș. Gestul spectaculos a făcut parte dintr-o acţiune ce părea să fie o cerere în căsătorie atent regizată.

Doi artişti ruşi temerari, care alcătuiesc un cuplu în viaţa de zi cu zi, au escaladat miercuri vârful impunător al impunătoarei clădiri Empire State Building din New York, cu scopul de a desfăşura un banner de mari dimensiuni care promovează pacea mondială, în cadrul unei acţiuni care părea a fi o foarte elaborată cerere în căsătorie, însă care s-a încheiat cu arestarea celor doi cascadori, notează Reuters.

Angela Nikolau şi Vanya Beerkus, au urcat până în vârful antenei montate pe Empire State Building din New York

Ei erau îmbrăcaţi în ţinute negre fără mâneci şi documentându-şi momentele petrecute la mare înălţime pe reţelele sociale. Angela Nikolau şi Vanya Beerkus au reuşit să urce până în vârful antenei montate pe celebrul zgârie-nori Empire State Building din New York, lângă lumina roşie strălucitoare a acestuia, care se află la aproximativ 443 de metri deasupra trotuarelor din Manhattan.

Ce scria pe bannerul uriaș pe care l-au afișat în vârful clădirii Empire State Building din New York

Ei au afișat un banner negru pe care era scris, cu majuscule albe, următorul mesaj: "Atunci când puterea iubirii învinge iubirea de putere, lumea cunoaşte pacea". Pentru moment, nu este clar cum au ajuns cei doi în vârful clădirii.

Clădirile emblematice din New York, printre care şi Empire State Building, şi-au consolidat măsurile de securitate după atacurile teroriste comise la World Trade Center în anul 2001. De asemenea, oraşul american se pregăteşte în prezent pentru două evenimente supranumite "tsunamiurile gemene": nunta mult aşteptată a cântăreţei pop Taylor Swift cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce şi mulţimile de oameni ce vor celebra pe 4 iulie cea de-a 250-a aniversare a Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite.

Cerere în căsătorie amețitoare. Cum s-a întâmplat totul

La scurt timp după ora locală 12:30, cei doi cascadori ruşi au fost surprinşi în imagini aeriene în timp ce coborau încet spre o platformă aflată mai jos pe structura antenei, unde s-au oprit. Vanya Beerkus a îngenuncheat apoi în faţa Angelei Nikolau, într-un gest care părea a fi o cerere în căsătorie, iar momentul s-a încheiat cu o îmbrăţişare şi un sărut între cei doi parteneri.

Angela Nikolau purta masca ei caracteristică în stilul personajului Catwoman. Ea a putut fi văzută în timp ce îşi admira inelul de logodnă şi făcând poze cu telefonul mobil, pe care le-a publicat pe Instagram. Cuplul a fost subiectul unui documentar din anul 2024, intitulat "Skywalkers: A Love Story".

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Poliția din New York i-a arestat. Ce urmează

Departamentul de Poliţie din New York a închis străzile din jurul Empire State Building. Cel puţin un poliţist a putut fi observat pe o platformă de observare, aflată la mai mult de 61 de metri sub vârful impunător al clădirii, Poliţia americană a anunţat apoi că i-a reţinut pe cei doi temerari "fără incidente" şi că intenţionează să formuleze contra lor o serie de acuzaţii oficiale, fără să detalieze însă natura exactă a acestora.

Empire State Building, considerată în trecut cea mai înaltă clădire din lume, construită în stil art-deco, până când a fost depăşită de o altă construcţie în anii 1960, vinde bilete pentru turiştii ce doresc să urce pe o platformă închisă de observare aflată la etajul 102. Platforma de observare exterioară, deschisă pentru public, se află la etajul 86 al clădirii. În schimb, accesul la antena clădirii este strict interzis pentru public, potrivit Agerpres.

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