CSM cere clarificări după întâlnirea Bolojan - Tănăsescu. Mesaj ferm alături de tribunale şi curţile de apel / Răspunsul CCR / update

Elena-Simina Tănăsescu / FOTO: Agerpres

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere clarificări publice cu privire la întâlnirea despre care au apărut informații în spațiul public între președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, prim-ministru demis.

UPDATE 20:40 - Răspunsul CCR

Întâlnirile preşedintei Curţii Constituţionale a României (CCR) cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege, a precizat, duminică, CCR.

Conform sursei citate, funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale presupune, pe lângă atribuţii jurisdicţionale, şi atribuţii administrative, organizatorice şi de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

„În exercitarea acestor atribuţii, întâlnirile preşedintei Curţii Constituţionale cu reprezentanţi ai autorităţii executive au ca obiect exclusiv aspecte care ţin de buna organizare, administrare şi desfăşurare a activităţii instituţiei, în limitele competenţelor prevăzute de lege”, transmite CCR.

De asemenea, preşedinta Curţii reafirmă „ferm şi categoric” că nicio cauză aflată pe rolul Curţii nu face şi nu poate face obiectul unor discuţii în afara cadrului procedural şi legal în care aceasta urmează să fie soluţionată.

„Totodată, conduita constantă şi publică, precum reperele etice şi profesionale ale preşedintei Curţii Constituţionale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura şi obiectul demersurilor administrative desfăşurate în exercitarea atribuţiilor funcţiei”, a mai transmis CCR.

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ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit comunicatului CSM, sunt necesare explicații pentru protejarea autorității Curții Constituționale și pentru menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea deciziilor acestei instituții.

„Consiliul Superior al Magistraturii constată că informațiile apărute în spațiul public cu privire la o întâlnire dintre președinta Curții Constituționale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru demis, au generat întrebări legitime referitoare la contextul și obiectul acestei întrevederi”, se arată în comunicat.

Potrivit CSM, datele vehiculate public indică faptul că întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului. Momentul întâlnirii ridică, potrivit Consiliului, întrebări și prin raportare la activitatea Curții Constituționale.

„Potrivit datelor vehiculate public, întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, într-o perioadă în care Curtea Constituțională urma să se pronunțe asupra unor cauze cu relevanță instituțională semnificativă, inclusiv pentru formațiunea politică reprezentată de domnul Ilie Bolojan”, se mai arată în comunicatul de presă.

CSM consideră că, într-o astfel de situație, instituțiile trebuie să ofere explicații publice: „Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, în astfel de situații, răspunsul instituțional adecvat trebuie să fie unul ferm orientat către transparență și clarificare publică”.

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De ce cere CSM transparență în cazul întâlnirii

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că independența unei jurisdicții nu depinde doar de regulile care îi stabilesc organizarea și funcționarea. Contează și conduita persoanelor care reprezintă instituția, precum și capacitatea acesteia de a răspunde suspiciunilor apărute în spațiul public.

„Independența unei jurisdicții nu este garantată exclusiv prin normele sale de organizare și funcționare. Ea depinde în mod esențial de conduita persoanelor care o reprezintă, precum și de capacitatea instituției de a înlătura, prin explicații clare și complete, orice suspiciune rezonabilă privind existența unor raporturi incompatibile cu exigențele de imparțialitate”

În cazul Curții Constituționale, această exigență este cu atât mai importantă cu cât hotărârile sale produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului, sunt aplicate în mod direct de instanțele judecătorești și, în numeroase situații, privesc în mod direct organizarea și funcționarea sistemului judiciar, inclusiv aspecte precum statutul magistraților, regimul salarizării sau soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională în care este implicată autoritatea judecătorească”, susține CSM.

CSM amintește un episod din 2018

În comunicatul transmis, Consiliul Superior al Magistraturii face referire și la un episod din anul 2018, când Elena-Simina Tănăsescu era consilier prezidențial. CSM amintește că aceasta și-a prezentat atunci demisia în contextul controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale.

„Consiliul amintește că sensibilitatea acestei problematici a fost recunoscută inclusiv în anul 2018, când doamna Elena-Simina Tănăsescu, în calitate de consilier prezidențial, și-a prezentat demisia în contextul controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale. Poziția exprimată public la acel moment a evidențiat necesitatea ca asupra activității Curții Constituționale să nu planeze nici măcar suspiciunea unei posibile imixtiuni.

Este firesc ca același standard de exigență să fie menținut în mod constant, indiferent de funcțiile deținute sau de contextul instituțional”, punctează CSM.

Ce explicații publice solicită Consiliul Superior al Magistraturii

CSM consideră necesare clarificări legate de împrejurările în care a avut loc întrevederea dintre președinta CCR și Ilie Bolojan. Instituția solicită explicații privind natura întâlnirii, motivul pentru care aceasta s-ar fi desfășurat în biroul președintelui Senatului și temele discutate.

„În acest cadru, Consiliul Superior al Magistraturii apreciază că se impun clarificări publice cu privire la împrejurările în care a avut loc întrevederea, natura acesteia, rațiunea desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și temele care au făcut obiectul discuțiilor.

O asemenea clarificare este necesară, în primul rând, pentru protejarea autorității Curții Constituționale și pentru menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea deciziilor sale.

Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă că încrederea în instituțiile statului și în actul de justiție presupune aplicarea consecventă a acelorași standarde de independență, imparțialitate și transparență, indiferent de instituția sau persoanele vizate”, conchide CSM.

Și preşedinţii curţilor de apel și preşedinţii tribunalelor din ţară reacţionează şi ei și cer explicaţii oficiale privind întâlnirea dintre preşedinta CCR, Elena-Simina Tănăsescu, şi Ilie Bolojan, invocând necesitatea transparenţei şi protejării aparenţei de imparţiali.