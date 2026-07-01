Contestatarii lui Bolojan obțin o primă victorie. Tribunalul București suspendă decizia de convocare a Congresului PNL

Ilie Bolojan / Agerpres

Tribunalul București, prin judecătorii Secției a III-a Civilă, a hotărât în privința legalității hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL de convocare a Congresului liberalilor.

Tribunalul Bucureşti a suspendat, miercuri, executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL din 19 iunie referitoare la convocarea Congresului Extraordinar al formaţiunii politice din 21 iunie.

Magistrații Tribunalului București au analizat ordonanța președințială depusă de tabăra anti-Bolojan. Astfel, au luat o decizie în acest sens. Contestaţia este semnată de 18 liberali din aripa Adrian Veştea, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Câmpeanu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, George Scarlat, Dragoș Soare, Rusu Sebastian, Ionuț Stroe, Thuma Hubert, Adrian Veștea și Mihail Veștea.

Ce scrie în minuta instanței

”Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Respinge cererea formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar al PNL 01/ 2026 din 19.06.2026, până la soluţionarea definitivă a dosarului 26127/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a Civilă. Respinge în rest cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Partidul Naţional Liberal prin preşedinte Bolojan Ilie-Gavril, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare", se arată în minuta deciziei.

Contestatarii lui Ilie Bolojan au solicitat prin ordonanță președințială depusă la instanță să se suspende provizoriu efectele deciziei Consiliului Naţional Extraordinar PNL prin care a fost convocat Congresul PNL.

Astfel, la Tribunalul București au fost înaintate acțiuni prin care se contestă în instanță deciziile Congresului Extraordinar al PNL din data de 21 iunie 2026, întemeiate, la rândul lor, pe decizii nelegale ale Consiliului Național Extraordinar din data de 19 iunie 2026, dar și actele adoptate în temeiul acestora, acuză contestatarii.

Surse politice au precizat, potrivit Agerpres, că, în urma deciziei Tribunalului Bucureşti, toată structura de conducere a partidului anterioară Congresului din data de 21 iunie rămâne în funcţie.