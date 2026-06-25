Liberalii pe care Bolojan nu i-a mai vrut în PNL pentru că nu au fost de acord cu el, mai uniți ca niciodată. Imaginea zilei

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

O parte dintre liberalii pe care Ilie Bolojan nu i-a mai vrut în PNL pentru că nu au fost de acord cu el au participat la recepția de la Ambasada Statelor Unite ale Americii.

O parte dintre liberalii pe care Ilie Bolojan nu i-a mai vrut în partid au participat la recepția oferită de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București cu ocazia Zilei Independenței SUA. Într-o fotografie postată pe Facebook de Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Ionuț Stroe, Cristian Pistol, Adrian Veștea, dar și Eugen Tomac, apar alături de liderul PSD, Sorin Grindeanu, Angel Tîlvăr și Bogdan Ivan.

În fotografie apare și sociologul Vladimir Ionaș, care a fost anunțat ca ministru în Guvernul Tomac, propus prima dată de Nicușor Dan.

Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal a anunțat că ei vor fi excluși din PNL de organizațiile din care fac parte.

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Decizia de excludere din rândul liberalilor a fost luată la Congresul de duminică, după ce acestora li s-a dat un ultimatum să plece de bună voie din partid până luni la ora 12:00.

„Congresul PNL constată că domnii Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și doamna Alina Gorghiu au încălcat în mod repetat deciziile PNL, au participat la acțiuni și demersuri contrare intereselor partidului. Congresul reține responsabilitatea politică a lui Lucian Bode pentru situația financiară gravă în care s-a aflat PNL la finalul mandatului său de secretar general.

Congresul le solicită demisia din calitatea de membri ai PNL. Dacă nu își prezintă demisia până pe 22 iunie la ora 12.00, Congresul mandatează Biroului Permanent și Consiliul Național pentru declanșarea procedurilor de excludere“, se arăta în decizia PNL de duminică.