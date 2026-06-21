Congresul PNL: Ilie Bolojan propune o nouă echipă la conducerea partidului, în absența a numeroși liberali / livetext / video

Congres PNL - VEZI TOTUL PE DCNEWS!

Duminică, 21 iunie 2026, începând cu ora 12.00, la Romexpo are loc Congresul Extraordinarl al PNL.

Urmărește aici cele mai noi informații legate de Congresul Partidului Național Liberal

Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, și-a depus zilele trecute candidatura pentru șefia PNL, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului se desfășoară duminică, 21 iunie 2026, la București.

Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

Mircea Abrudean Ioan Popa Siegfried Mureșan Oana Gheorghiu Alexandru Muraru Dragoș Pîslaru Florin Roman Gabriela Horga

Fostul președinte al ALDE, Varujan Vosganian, a anunţat că membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al partidului, programat duminică, 21 iunie.

Varujan Vosganian a zis că decizia este un protest față de modul în care conducerea interimară a PNL a ales să ignore prevederile protocolului de fuziune dintre cele două partide.

CITEȘTE ȘI - Marii absenți de la Congresul PNL. Adrian Veștea a zis că PNL va deveni brelocul USR. A făcut și o referire la componența Guvernului

Deși inițial, premierul desemnat Adrian Veștea a spus că vrea să își depună candidatura pentru șefia PNL, acesta a renunțat la demers vineri seara după ce a catalogat Congresul nelegal și nestatutar. În primă față, Veștea îi ceruse lui Ilie Bolojan să amâne data Congresului o săptămână, pe 28 iunie 2026.

Într-o postare pe Facebook, duminică dimineața, Gabriela Horga, senatoare PNL, a anunțat că va candida pentru funcția de vicepreședinte pe lista propusă de Ilie Bolojan.

„Astăzi, la Congresul Extraordinar al Partidul Naţional Liberal, candidez pentru funcția de vicepreședintă a PNL, în echipa propusă de premierul Ilie Bolojan prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini”.

Sunt membră a PNL de 20 de ani, de la vârsta de 21 de ani. Am crescut în acest partid și am parcurs toate etapele de implicare: de la vicepreședintă a organizațiilor naționale de studenți și tineret, până la structurile naționale de conducere. Am ocupat de două ori funcția de secretar general adjunct al PNL și am participat, alături de colegi, la numeroase campanii electorale și proiecte importante pentru PNL.

Vin în această echipă cu experiența acumulată în mediul academic, în Parlament și în autorități de reglementare.

Sunt conferențiar universitar la FABIZ - ASE București, senator și președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat. Activitatea mea s-a concentrat asupra politicilor fiscale, sprijinirii antreprenoriatului și IMM-urilor, dezvoltării sectorului financiar și a pieței de capital. Am avut, de asemenea, responsabilități executive ca vicepreședintă, timp de un an, a Autorității de Supraveghere Financiară, responsabilă de piața de capital, și ca secretar de stat cu atribuții în domeniul finanțelor publice și fiscalitate.

Cred într-un PNL modern, serios și conectat la așteptările românilor, dar care își păstrează identitatea, valorile și respectul pentru cei care au construit acest partid de-a lungul timpului.

Alături de Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Robert Sighiartău, Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru și Florin Roman, îmi asum acest proiect cu seriozitate și responsabilitate.

Viitorul Birou Permanent Național al PNL va fi format din echipa propusă prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini” - președintele, prim-vicepreședintele, secretarul general și cei opt vicepreședinți, alături de toți liderii organizațiilor județene, din rândul cărora vor fi aleși opt vicepreședinți regionali.

Este o formulă care îmbină o echipă propusă de Ilie Bolojan prin moțiunea sa cu reprezentarea organizațiilor din întreaga țară. Avem nevoie de un partid unit, puternic și credibil, capabil să ofere soluții reale și să respecte încrederea oamenilor.

„Modernizare cu rădăcini” înseamnă, pentru mine, un PNL care își cunoaște trecutul, își respectă valorile și are curajul să construiască pentru viitor“, a scris Gabriela Horga pe Facebook.