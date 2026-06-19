Ilie Bolojan intră în cursa pentru conducerea PNL înainte de Congres. Update: Adrian Veștea, reacție

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Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, într-o postare pe Facebook, că își va depune candidatura pentru conducerea PNL înainte de Congresul Extraordinar al partidului ce va avea loc duminică, de la ora 12:00, și este descris drept un moment important pentru direcția politică a formațiunii.

Update: Premierul desemnat Adrian Veștea a reacționat, vineri seara, pe Facebook, după ce Ilie Bolojan a precizat că își depune candidatura pentru Congres.

„O zi grea pentru PNL.

Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine și numele formațiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea președintelui partidului, libertatea și, implicit,

dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL.

În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei și de soluții, în cadrul unui Congres la sfârșitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte și fără timpul necesar unei dezbateri reale.

Mă tem că, procedând astfel, partidul riscă să își piardă propria identitate.

De ce? Văd două obiective ale acestui demers, pe care îl consider profund neliberal:

1. Concentrarea unei puteri fără precedent în mâinile domnului Ilie Bolojan. Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial.

2. Încercarea de a bloca învestirea Guvernului pe care Președintele Nicușor Dan m-a însărcinat să-l formez. Iar acest lucru în condițiile în care domnul Bolojan știe, la fel de bine ca mine, că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale pentru finalizarea cu succes a PNRR, SAFE și OCDE. În plus, este cunoscută atenția agențiilor de rating față de instabilitatea politică din România - o instabilitate pe care avem acum șansa să o depășim.

Practic, se dorește modificarea statutului partidului pentru două persoane: o concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români.

Cred că președintele Ilie Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva Președintelui României. Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului.

Sincer, după 30 de ani în care credeam că am văzut multe în PNL, constat cu tristețe că lucrurile merg într-o direcție profund greșită. Sper că e doar o rătăcire trecătoare. Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL“, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

Știrea inițială:

Bolojan a precizat că în cadrul reuniunii au fost aprobate și modificările de statut ale partidului, cu o majoritate de peste două treimi din voturi. Noile reguli vizează modul de organizare internă și de construire a candidaturilor.

„S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru.

În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobate și propunerile privind noul statut, cu peste două treimi din voturi.

Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică. Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni, președinte împreună cu o echipă”, a scris premierul pe pagina de Facebook.

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Bolojan: PNL trebuie să se deschidă și să promoveze meritocrația

Premierul interimar a subliniat că partidul trebuie să atragă oameni valoroși și să consolideze principiul meritocrației atât în interiorul formațiunii, cât și în administrație.

„Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni.

Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL”, mai spune Ilie Bolojan.

Bolojan își depune candidatura înainte de Congres

Ilie Bolojan a anunțat că își va depune candidatura împreună cu echipa sa înainte de Congresul de duminică.

„Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe.

PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare.

Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”, conchide premierul.