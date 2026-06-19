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PNL merge înainte cu Congresul extraordinar. Consiliul Național a aprobat convocarea reuniunii de duminică

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 19 Iun 2026
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pnl partidul national liberal
Partidul Național Liberal. Sursa foto: Agerpres

Consiliul Național al PNL a aprobat vineri organizarea unui Congres extraordinar al partidului, care va avea loc duminică, de la ora 12:00. Decizia a fost adoptată prin vot, în conformitate cu procedurile statutare ale formațiunii.

Consiliul Național al PNL s-a întrunit vineri, de la ora 17:00, pentru a decide convocarea Congresului extraordinar al partidului, programat pentru duminică. Reuniunea a avut loc în contextul demersului inițiat de Ilie Bolojan, care a propus organizarea Congresului pentru a fi clarificată direcția formațiunii politice.

Membrii Consiliului Național au aprobat organizarea Congresului extraordinar, conform procedurilor statutare ale partidului. În cadrul întâlnirii a fost discutată și agenda viitorului Congres, care urmează să fie stabilită oficial înaintea reuniunii de duminică.

Rezultatul votului din Consiliul Național

Votul privind organizarea Congresului extraordinar a fost unul în favoarea convocării acestuia.

Rezultatul final a fost:

  • 566 de voturi pentru
  • 97 de voturi împotrivă
  • 19 abțineri

În urma votului, PNL va organiza Congresul extraordinar duminică, de la ora 12:00.

Decizia a fost adoptată în cadrul Consiliului Național și reprezintă un pas important pentru stabilirea direcției politice și organizatorice a partidului în perioada următoare.

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congres extraordinar pnl
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