PNL merge înainte cu Congresul extraordinar. Consiliul Național a aprobat convocarea reuniunii de duminică

Consiliul Național al PNL a aprobat vineri organizarea unui Congres extraordinar al partidului, care va avea loc duminică, de la ora 12:00. Decizia a fost adoptată prin vot, în conformitate cu procedurile statutare ale formațiunii.
Consiliul Național al PNL s-a întrunit vineri, de la ora 17:00, pentru a decide convocarea Congresului extraordinar al partidului, programat pentru duminică. Reuniunea a avut loc în contextul demersului inițiat de Ilie Bolojan, care a propus organizarea Congresului pentru a fi clarificată direcția formațiunii politice.
Membrii Consiliului Național au aprobat organizarea Congresului extraordinar, conform procedurilor statutare ale partidului. În cadrul întâlnirii a fost discutată și agenda viitorului Congres, care urmează să fie stabilită oficial înaintea reuniunii de duminică.
Rezultatul votului din Consiliul Național
Votul privind organizarea Congresului extraordinar a fost unul în favoarea convocării acestuia.
Rezultatul final a fost:
- 566 de voturi pentru
- 97 de voturi împotrivă
- 19 abțineri
În urma votului, PNL va organiza Congresul extraordinar duminică, de la ora 12:00.
Decizia a fost adoptată în cadrul Consiliului Național și reprezintă un pas important pentru stabilirea direcției politice și organizatorice a partidului în perioada următoare.
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