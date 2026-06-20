Cum a ajuns o semnătură să declanșeze boicotul Congresului PNL

Varujan Vosganian

Fostul președinte al ALDE, Varujan Vosganian, a anunţat că membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al partidului, programat duminică, 21 iunie.

Fostul președinte al ALDE, Varujan Vosganian, a anunţat că membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al partidului, programat duminică, 21 iunie.

Varujan Vosganian a zis că decizia este un protest față de modul în care conducerea interimară a PNL a ales să ignore prevederile protocolului de fuziune dintre cele două partide.

„Membrii PNL proveniți din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026. ALDE a fuzionat, prin absorbție, cu PNL în anul 2024. Portrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027. Devenit președinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înțelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparține lui Nicolae Ciucă și nu lui. Așa cum a procedat Lenin când a refuzat să plătească datoriile Rusiei, pe motiv că datoriile le-a făcut țarul și nu el.



Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025 când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte. Nu vom participa nici la acesta și vom păstra aceeași atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL”, a zis Varujan Vosganian (PNL).

Cei 10 din jurul lui Ilie Bolojan. Și-a depus candidatura cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini”



Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

În termenul statutar stabilit de Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan și-a depus astăzi candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București.

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Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

1. Mircea Abrudean

2. Ioan Popa

3. Siegfried Mureșan

4. Oana Gheorghiu

5. Alexandru Muraru

6. Dragoș Pîslaru

7. Florin Roman

8. Gabriela Horga

Premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, care își anunțase intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la funcția de președinte al liberalilor, a informat vineri seara că nu se va mai înscrie în cursă, pentru că nu vrea să gireze „acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid”.