Marii absenți de la Congresul PNL. Adrian Veștea a zis că PNL va deveni brelocul USR. A făcut și o referire la componența Guvernului

Veștea, Bolojan

Zi de foc duminică la PNL.

S-a conturat o mișcare de contestare a lui Ilie Bolojan. Potrivit unor informații apărute pe surse, liderii care se opun actualei conduceri organizează un boicot al reuniunii în cadrul căreia va fi aleasă „noua” echipă de conducere.

La Congresul de duminică sunt așteptați aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară, dintre care 500 sunt membri de drept, iar 2.000 au fost desemnați de organizațiile județene ale partidului. Participanții vor avea de votat atât noua structură de conducere a PNL, cât și modificările propuse la statut. Adrian Veștea nu riscă excluderea din partid, însă, odată cu reorganizarea conducerii, își va pierde funcția deținută în prezent la nivel central.

Adrian Veștea, mesaj sâmbătă seară: „Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani. Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulți liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Național Liberal”

Adrian Veștea este unul dintre liderii liberali care și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care Ilie Bolojan a gestionat organizarea Congresului. Vineri, imediat după convocarea reuniunii, acesta a criticat decizia conducerii de a nu amâna evenimentul cu o săptămână. El a zis că o astfel de măsură i-ar fi permis să își depună candidatura, motiv pentru care se pare că nu va participa mâine la Congres.

„Trist și previzibil, Congresul convocat pentru mâine, duminică, 21 iunie, de către președintele PNL, Ilie Bolojan, înseamnă de fapt eliminarea tuturor liberalilor adevărați din conducerea formațiunii noastre politice. Practic, întreaga istorie și toată identitatea partidului sunt aruncate la gunoi. Într-un partid cu 12 președinți de consilii județene, cu 1.150 de primari, cu aproape 10.000 de aleși locali, din conducerea PNL aleasă personal de Ilie Bolojan face parte un singur ales local, primarul Municipiului Reșița, domnul Ioan Popa. Este inadmisibil ca aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști.



La schimb însă, doi oameni care au intrat literalmente ieri în partid, unul dintre ei trecut deja prin alte trei formațiuni politice (toate progresiste), devin parte din cea mai restrânsă conducere a partidului din istoria recentă. Nu e de mirare că, foarte probabil, în curând, și la propriu, și la figurat, dacă ceva nu se schimbă, PNL va deveni brelocul USR.



Liberali vechi, care sunt în partid de 20–30 de ani, poate chiar de la momentul în care partidul a fost refondat după căderea comunismului, nu își găsesc un loc, fiind tratați cu dispreț. Mai rău, nu primesc nici măcar posibilitatea de a se exprima, pentru că o armată de boți atacă online fără încetare într-un desant care ne aduce aminte de modul în care a ajuns Călin Georgescu în turul II al alegerilor prezidențiale din 2024. Sunt convins că, la un moment dat, instituțiile vor reuși să pună capăt acestei dezlănțuiri nefirești.



Îngrozitor este că, din dorința domnului Bolojan de a deveni președinte al țării în anul 2030, dacă PNL va rămâne în această zodie nefastă, partidul va fi transformat într-un buzdugan menit să pulverizeze încrederea în instituțiile statului român. Deja, acest proces este vizibil prin atacurile dezlănțuite și nejustificate împotriva Președintelui, împotriva Justiției, împotriva Parlamentului și, în general, împotriva oricui îndrăznește să nu fie de acord cu domnul Bolojan.



Colegilor mei liberali, care astăzi se simt dezamăgiți, le spun că Partidul Național Liberal a trecut prin lupte și mai grele și a ieșit învingător.



Sper ca, în cel mai scurt timp posibil, să avem un Guvern pe care îmi asum să îl conduc cu responsabilitate, în spiritul valorilor pe care acest partid le apără de peste 150 de ani. Din acest Cabinet, sigur vor face parte mai mulți liberali decât din Guvernul Bolojan sau din noua conducere care se prefigurează pentru Partidul Național Liberal.



Sunt optimist că, odată cu instalarea noului Guvern, multe dintre relele petrecute în ultima perioadă vor fi spălate și îndreptate. Așa cum am spus, prioritatea acum este guvernarea României și, după atingerea acestui obiectiv, vom putea discuta pe îndelete și despre ce se întâmplă în PNL”, a zis Adrian Veștea, sâmbătă seară.

Cine vor fi marii absenți de la Congresul PNL

Mai mulți liberali importanți, potrivit unor surse, vor lipsi de la Congres. Menționăm o parte din ei: Cătălin Predoiu, ministru PNL, fost prim-vicepreședinte PNL, Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, președinte PNL Brașov, Alina Gorghiu, președinte PNL Argeș, Toma Petcu, vicepreședinte PNL, președinte PNL Giurgiu, Valeriu Iftime, președinte PNL Botoșani, Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, Sorin Câmpeanu, fost ministru al Educației, Vlad Nistor, fost europarlamentar PNL.

Fostul președinte al ALDE, Varujan Vosganian, a anunţat că membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al partidului, programat duminică, 21 iunie.

„Membrii PNL proveniți din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026. ALDE a fuzionat, prin absorbție, cu PNL în anul 2024. Portrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027. Devenit președinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înțelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparține lui Nicolae Ciucă și nu lui. Așa cum a procedat Lenin când a refuzat să plătească datoriile Rusiei, pe motiv că datoriile le-a făcut țarul și nu el. Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025 când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte. Nu vom participa nici la acesta și vom păstra aceeași atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL”, a zis Varujan Vosganian (PNL).

Liderii care contestă actuala conducere a PNL zic că boicotul este o formă de protest față de deciziile luate înaintea Congresului. Ei reclamă că evenimentul a fost convocat pe repede înainte și resping atât schimbările statutare propuse, cât și planul lui Ilie Bolojan de reorganizare a Biroului Național.

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal



În termenul statutar stabilit de Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan și-a depus astăzi candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București.

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Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

1. Mircea Abrudean

2. Ioan Popa

3. Siegfried Mureșan

4. Oana Gheorghiu

5. Alexandru Muraru

6. Dragoș Pîslaru

7. Florin Roman

8. Gabriela Horga