Adrian Veștea, în timpul Congresului PNL, anunță un nou ministru: Florin Zaharia. S-ar putea ca azi să avem lista de miniștri

Adrian Veștea, în timpul Congresului PNL, anunță un nou ministru: Florin Zaharia

Adrian Veștea, în timpul Congresului PNL, anunță un nou ministru: Florin Zaharia!

În plin Congres PNL, Adrian Veștea a anunțat propunerea pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene!

UPDATE: Potrivit unor surse, Adrian Veștea ar urma să-și depună lista de miniștri, duminică seara, și programul de guvernare.

Florin Zaharia are experiență în administrația centrală și în gestionarea fondurilor europene. Este licențiat și masterand al Facultății de Geografie din cadrul Universitatea din București și este doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Simion Mehedinți”. În cariera sa a ocupat mai multe funcții în ministere, printre care: expert în cadrul Ministerului Transporturilor; consilier și director de cabinet la Ministerul Fondurilor Europene; consilier și director de cabinet în Ministerul Muncii; director de cabinet la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării; director de cabinet la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; director de cabinet la Ministerul Finanțelor. Potrivit informațiilor publice, în iulie 2025 a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor.

„Aproape fiecare spital nou sau modernizat, fiecare kilometru de autostradă și fiecare școală dotată și reabilitată au un lucru în comun: banii europeni. Fondurile UE sunt principala sursă de investiții a țării.



Cea mai presantă temă pentru România este încheierea cât mai bine posibil a implementării #PNRR. Am pierdut o lună și jumătate în care Guvernul nu a avut drept de inițiativă legislativă și mai multe jaloane și ținte negociate cu Comisia Europeană nu au putut fi duse la îndeplinire din acest motiv.



Dacă vrem să absorbim cât mai mulți din restul de încasat de la UE, trebuie să îndeplinim două condiții cât mai repede: un Executiv funcțional cu puteri depline și Parlamentul care să adopte proiectele la care s-a lucrat în toată această perioadă, dar care nu au putut fi promovate la nivel guvernamental. Toate aceste demersuri trebuie realizate în strânsă coordonare cu Comisia Europeană prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a tuturor celorlalte entități implicate în implementare, astfel încât formele finale să fie validate și să permită atragerea fondurilor disponibile prin PNRR.



Incertitudinea politică actuală reprezintă un risc major pentru România. Proiectele aflate în derulare sunt construite pe finanțare din Mecanismul de Redresare și Reziliență, iar România a prognozat venituri din fonduri europene în oglindă cu cheltuielile efectuate pentru aceste investiții. Dacă nu reușim să atragem la timp sumele disponibile, lipsa acestor venituri europene se transformă într-o presiune suplimentară asupra bugetului de stat și complică gestionarea deficitului bugetar.

Am discutat toate aceste aspecte cu viitorul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin Zaharia. Vorbim de un profesionist foarte apreciat, cu experiență solidă în relația cu instituțiile europene și în gestionarea fondurilor europene. Florin Zaharia a fost unul dintre principalii oameni de legătură ai României cu Comisia Europeană în ceea ce privește aspecte cheie ale PNRR și a coordonat, din poziții tehnice și administrative, dosare esențiale pentru atragerea banilor europeni. În ultimul an, în calitate de secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a gestionat domenii cheie precum fondurile europene, bugetele publice de investiții și relația cu autoritățile publice locale. Anterior, a condus Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și a lucrat ca expert în atragerea baniilor europeni în domeniul infrastructurii de transport.



România are nevoie, în această etapă, de oameni care cunosc foarte bine mecanismele europene, care pot lucra direct cu Comisia Europeană și care pot transforma proiectele pregătite în bani atrași efectiv pentru economie și comunități.



Am insistat în discuțiile cu partidele politice să avem un tehnician foarte bun la #MIPE tocmai pentru că timpul ne presează și există deja dialogul necesar pentru a minimiza eventualele pierderi prin neîndeplinirea unor jaloane și ținte.



O altă temă de interes inclusiv în perspectiva creionării programului de guvernare o reprezintă intenția mea ca România să fie o voce mult mai activă în negocierile privind cadrul financiar multianual 2028 – 2034 al UE. Așa cum se știe, la inițiativa Președintelui Nicușor Dan, țara noastră face parte din grupul de 16 state intitulat “Prieteni ai Coeziunii” care solicită sume cât mai mari în cadrul Pilonului 1 de coeziune și politică agricolă în viitorul Buget al UE”, a transmis Adrian Veștea în timpul congresului PNL.

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