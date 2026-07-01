Robert Negoiță, întrebat despre marile schimbări din Sectorul 3. Răspunsurile care vor stârni discuții / video

Robert Negoiță

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vine la interviurile DC News.

Joi, de la ora 12.00, Robert Negoiță va răspunde la întrebările cititorilor DC News. Vorbim despre traficul din București. Se poate circula mai bine? Mai sunt bani pentru investiții sau urmează o perioadă dificilă? Va continua reabilitarea blocurilor? Ce se mai construiește în Sectorul 3?

Cum explică Robert Negoiță investițiile, care sunt proiectele aflate în desfășurare și ce obiective și-a propus pentru perioada următoare aflați în interviul integral acordat DC News.

Vă așteptăm joi, de la ora 12.00, la un interviu realizat de Bogdan Chirieac.