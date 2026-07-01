Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Robert Negoiță, întrebat despre marile schimbări din Sectorul 3. Răspunsurile care vor stârni discuții / video

Robert Negoiță, întrebat despre marile schimbări din Sectorul 3. Răspunsurile care vor stârni discuții / video

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 01 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Robert Negoiță
Robert Negoiță

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vine la interviurile DC News.

Joi, de la ora 12.00, Robert Negoiță va răspunde la întrebările cititorilor DC News. Vorbim despre traficul din București. Se poate circula mai bine? Mai sunt bani pentru investiții sau urmează o perioadă dificilă? Va continua reabilitarea blocurilor? Ce se mai construiește în Sectorul 3?

Cum explică Robert Negoiță investițiile, care sunt proiectele aflate în desfășurare și ce obiective și-a propus pentru perioada următoare aflați în interviul integral acordat DC News.

Vă așteptăm joi, de la ora 12.00, la un interviu realizat de Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

robert negoita
sector 3
primarie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close