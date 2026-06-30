Incendiu violent într-un bloc din Sibiu. Persoane evacuate de urgență / video

Un incendiu a izbucnit la un restaurant și mai multe spații comerciale din zona Șoselei Colentina. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Un incendiu violent a izbucnit, marți seara, într-un bloc de locuințe din Sibiu.

Pompierii sibieni intervin, marți seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc cu 10 etaje de pe Aleea Frății Buzești din municipiul Sibiu. Aproximativ 10 persoane au fost evacuate preventiv din imobil, potrivit Mesagerul de Sibiu.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ cu medic.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, incendiul se manifestă cu degajări de fum în bucătăria apartamentului.

Pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și ventilarea locuinței, iar intervenția este în desfășurare.